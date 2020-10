Credicoop. Un exfuncionario de Macri reavivó la polémica con Heller

El expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger cuestionó a Heller por haber sido impulsor de la ley Conti, que le quitaba fondos judiciales al Banco Ciudad Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

La iniciativa de algunos sectores empresarios vinculados al campo de impulsar una salida de depósitos del banco Credicoop, la entidad que preside el diputado oficialista Carlos Heller, generó un recuerdo inesperado por parte del expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, quien le reclamó al legislador haber sido autor de un hecho similar en 2012.

En ese año, Sturzenegger era presidente del Banco Ciudad y Heller, como diputado nacional, había sido uno de los promotores de la ley Conti (26.764), que le quitaba a aquella entidad los depósitos judiciales que desde 1966 se realizaban ahí para trasladarlos al Banco Nación. En 2017, esta ley se declaró inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

"Feo eso de que promuevan sacar los depósitos de un banco. Yo lo viví en carne propia cuando en 2012 @CarlosHeller militó la Ley Conti que le sacó el 40% de los depósitos al Banco Ciudad. Años después se dictaminó que la ley era inconstitucional pero del daño nadie se hizo cargo", dijo el expresidente del Banco Central en Twitter.

En la práctica, la ley Conti no le quitó de forma directa depósitos al Banco Ciudad, sino que la normativa regía para los nuevos fondos que se generaran, que a partir de la promulgación de la ley debían ir al Nación. Sin embargo, afectaba al balance de la entidad. Los depósitos judiciales tiene un atractivo: están más tiempo inmovilizados que los otros habituales del sistema, lo que permite otorgar créditos a más largo plazo. En el caso del Banco Ciudad, la entidad se había posicionado como la segunda con más créditos hipotecarios dados.

En ese tiempo, además, el Banco Ciudad acababa de finalizar un proceso de digitalización de esa operatoria, que había comenzado en 2001 bajo la presidencia de Roberto Feletti, quien luego votó también a favor de la ley Conti en 2012.

Esta semana, algunos productores rurales promovieron la iniciativa de retirar los depósitos del Banco Credicoop en rechazo al "aporte solidario extraordinario" sobre los contribuyentes con patrimonios mayores a los $200 millones, cuyo autor intelectual es Heller, junto a Máximo Kirchner.

La iniciativa fue criticada tanto por miembros del oficialismo como de la oposición, aunque el conflicto generó un nuevo tema debate: ¿se puede ser diputado nacional y al mismo tiempo presidente de un banco?

"Cerrar cuentas en un banco porque su presidente, en su rol de legislador, impulsa un proyecto de ley polémico suma un problema adicional y no mejora el proyecto. En todo caso, habría que cuestionar si ser presidente en ejercicio de un banco es compatible con ser legislador", dijo el exministro de Economía Hernán Lacunza, en Twitter.

"¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera que votar una ley de entidades financieras, impuestos a cooperativas o reformar la carta orgánica del Banco Central? Represalias sobre una actividad privada para cuestionar un proyecto de ley cae en la misma confusión de planos. Creo", agregó.

En una reciente entrevista con LA NACION, Heller cuestionó en duros términos la intención de algunos sectores de cerrar cuentas en el banco que conduce. "Es un acto profundamente antidemocrático, porque intentan sancionarme a mí y a la entidad que yo presido porque estoy participando de una iniciativa con la que no están de acuerdo. Es antidemocrático por donde se lo mire. Yo no soy dueño sino el presidente del consejo de administración -sostuvo-. Y las sociedades rurales no se caracterizan por tener un vínculo con la banca cooperativa. Están invitando a sus asociados a cerrar cuentas que nunca abrieron. Lo que tenemos son cuentas de cooperativas, agricultores, campesino y chacareros. 112 de nuestras 274 filiales están en localidades cuya principal actividad económica es la agropecuaria y en 50 de esas 112 estamos nosotros y algún banco público, porque no es negocio para los privados. Con esa práctica, están actuando contra intereses de la gente que dicen defender. Y la campaña de trolls es una vergüenza, terrorismo puro".

