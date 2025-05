Petróleo: el Financial Times anticipa problemas graves para la estrella de la economía argentina

El diario británico Financial Times (FT) advirtió hoy que los ejecutivos petroleros pronostican “el fin del auge de la producción no convencional de Estados Unidos”. Se trata de la técnica de extracción que se utiliza también en Vaca Muerta (Neuquén) y que tiene costos más altos que la producción convencional, ya que es necesario romper la roca con la inyección de mucha agua y arena para retirar los hidrocarburos.

El medio inglés señaló que las compañías petroleras estadounidenses están recortando gastos y frenando las plataformas de perforación, porque los aranceles que aplicó el presidente Donald Trump hicieron aumentar los costos, justo cuando cayó el precio internacional del petróleo. Esto, por lo tanto, redujo las ganancias, lo que llevó a los ejecutivos a advertir que el auge del no convencional, que duró una década, está llegando a su fin, según el Financial Times.

La baja de los precios del barril de petróleo se dio debido a la sorpresiva decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ampliada de aumentar la producción de petróleo para recuperar participación de mercado.

El Brent, la cotización internacional de petróleo que se toma de referencia en la Argentina, se mantiene hace unos días por debajo de los US$65, luego de que el año pasado promedió los US$80 el barril.

En la Argentina, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que Vaca Muerta es sostenible con un precio del Brent de US$45

En Estados Unidos toman en cuenta la cotización del WTI, que actualmente cotiza a US$61,60. El Financial Times destacó que los productores no convencionales necesitan un precio del petróleo de US$65 por barril para alcanzar el punto de equilibrio, según la encuesta trimestral de energía del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

Sin embargo, la baja del precio internacional ya comenzó a impactar en la balanza comercial energética. En abril, pese a que el sector energético aumentó 4,5% las cantidades exportadas de forma interanual, el valor total de lo exportado cayó 10%, debido a que los precios internacionales se derrumbaron 14%.

“Una caída en la producción pondría fin a una racha espectacular en el sector energético estadounidense, donde la revolución del no convencional generó volúmenes cada vez mayores de petróleo y gas baratos para impulsar la economía, impulsó el PBI y los mercados laborales, y un aumento de las exportaciones que mejoró la balanza comercial del país. El aumento vertiginoso de la producción no convencional también rompió la dependencia de Estados Unidos de proveedores extranjeros como Arabia Saudita y otros miembros del cártel de la OPEP, a la vez que dio vía libre a la Casa Blanca para sancionar a exportadores como Irán, Rusia y Venezuela", contextualizó el Financial Times.

El diario británico dijo que algunos grandes productores ya están recortando puestos de trabajo, como Chevron y BP, que anunciaron conjuntamente 15.000 recortes de empleos a nivel mundial

Si bien Trump prometió impulsar la perforación y la producción en un intento por asegurar el dominio energético estadounidense, la producción, que alcanzó un récord bajo el mandato de Joe Biden, podría caer aún más si los precios siguen bajando.

Los 20 principales productores no convencionales de Estados Unidos, excluyendo a ExxonMobil y Chevron, recortaron drásticamente sus presupuestos de gastos de capital para 2025 en aproximadamente US$1800 millones, o un 3%, según Enverus, una firma de investigación energética. El FT también dijo que muchas empresas recortarán aún más sus presupuestos si los precios alcanzan los US$50 por barril del WTI, el precio que, según funcionarios de Trump, ayudaría a controlar la inflación.