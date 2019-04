El uso de la capacidad instalada de la industria automotriz está por debajo del promedio de todo el sector. Fuente: LA NACION

CORDOBA. La actividad en las terminales automotrices sigue golpeada por la recesión y en mayo continuarán las suspensiones; la situación no sólo preocupa a los trabajadores afiliados al Smata, sino a las autopartistas proveedoras de las fábricas.

Fuentes de Fiat Chrysler Automobile (FCA) confirmaron a LA NACION que en mayo no producirán 11 días en Ferreyra ( Córdoba ) aunque todavía no está definido cómo se distribuirán; el cronograma incluye que no se trabajará el 1, Día del Trabajador. En el caso de Iveco -que viene con problemas desde hace más de un año y con un sistema de retiros voluntarios en marcha- no producirán 14 días el próximo mes.

Voceros de Renault admitieron a este diario que también tendrán suspensiones, pero que "están definiéndose; no hay un calendario exacto". En este caso, serían menos días y alcanzaría también a la línea de producción de pickups de Nissan en la planta de Santa Isabel.

En marzo, la producción de vehículos cayó 41,1% interanual según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores; en el primer trimestre la baja fue de 30,7% en relación al mismo período de 2018. En ese lapso el desplome de las exportaciones fue de 16,4%. Las ventas en el mercado interno en los primeros tres meses del año fueron 49,5% más bajas que un año atrás.

Esta semana la conducción de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba se reunió con el ministro Nicolás Dujovne para insistirle en la necesidad de corregir el esquema de reintegros y retenciones. Le plantearon la posibilidad de una suba en la alícuota de los reintegros para la exportación intra Mercosur con impacto fiscal neutro.

Los reintegros a las exportaciones eran de 6,5% y los llevaron a 2% para lo que son las ventas intrazona; en Córdoba, como las operaciones de Nissan y Fiat son dentro del Mercosur, las ventas externas se resintieron fuerte. "Pedimos que igualen el reintegro que hay para la extra zona", describió Eduardo Borri, presidente de la Cámara.