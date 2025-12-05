Financian autos y SUV a tasa 0 y 36 cuotas durante diciembre

En un contexto donde el mercado automotor argentino busca cerrar un año marcado por la recuperación, el Grupo Stellantis irrumpe en diciembre con una estrategia de financiación para dinamizar sus ventas de fin de año.

La novedad más resonante proviene de Citroën, que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 0% a 36 meses para toda su gama. El movimiento llega tras un noviembre que, si bien cerró con 34.905 unidades patentadas, representó una caída del 33,2% respecto a octubre y del 3,6% en comparación con el mismo mes de 2024.

A pesar de este descenso mensual y la comparativa interanual negativa para el penúltimo mes, el acumulado del año mantiene un ritmo robusto, con 587.666 vehículos vendidos, un 49,7% más que en 2024, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La marca Citroën se posiciona con su financiación Tasa Express del 0% TNA hasta 36 meses para toda su gama. Adicionalmente, cuenta con líneas específicas como para el Aircross Feel PK T200, que permite financiar hasta $20.000.000 a tasa 0% en 24 meses y otra para Basalt, Aircross y Jumpy hasta $20.000.000 al 0% en 18 meses. Por otro lado, también cuenta con una Línea Tasa Simple del 9,9% a 18 meses para financiar hasta $22.000.000.

El Citroën Aircross permite financiar hasta $20.000.000 a tasa 0% en 24 meses

Peugeot, otra de las automotrices de Stellantis, presenta una Tasa Simple del 19,9% a 18 meses para financiar hasta $22.000.000 en toda su gama. En el caso de modelos como Expert, 3008, 5008 y 408 acceden a financiación de hasta $32.000.000 al 13% TNA a 12 meses, mientras que el utilitario Boxer alcanza los $45.000.000 bajo las mismas condiciones. Para los modelos 208, Partner y 2008, se ofrecen Créditos UVA a 24 meses con Tasa 0% hasta $24.000.000 o $26.000.000 al 12,9% TNA a 36 meses.

El Peugeot 208 se ofrece con Créditos UVA a 24 meses con Tasa 0% hasta $24.000.000

Fiat, en su campaña, incluye una Tasa 0% en base UVA a 24 meses por hasta $12 millones para toda la gama, mientras que para el Cronos lanzó un producto financiero de Tasa 0% a 18 meses por hasta $15 millones.

El Fiat Cronos cuenta con Tasa 0% a 18 meses por hasta $15 millones

Jeep ofrece Tasa fija 0% a 18 meses hasta los $10 millones para Renegade, Compass y Commander, además de una línea UVA 0% a 12 meses hasta $30 millones. RAM también participa con Tasa fija 0% a 18 meses hasta $10 millones para el modelo Rampage. DS no se queda atrás, proponiendo una financiación del 0% TNA a 12 meses hasta $30.000.000 para toda su gama, o $45.000.000 al 12,9%. El DS7, por su parte, dispone de un crédito UVA con financiación de hasta $40.000.000 a tasa 0% en 12 meses.