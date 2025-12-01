Por qué quedan pocos días para la fecha límite de un importante trámite de la Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activó la etapa final para la recepción de la documentación obligatoria correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los titulares de la prestación disponen de un plazo perentorio que finaliza este mes para acreditar los controles sanitarios y la asistencia educativa de los menores a cargo.

Hasta cuando se puede presentar la documentación obligatoria para la AUH

El calendario oficial estipula el 31 de diciembre como la fecha de corte definitiva para la presentación de los certificados. La normativa vigente establece la pérdida del derecho al cobro del 20 por ciento acumulado si se excede este límite temporal.

El sistema de la seguridad social retiene esa porción del haber mensual durante todo el año y solo libera los fondos contra la verificación efectiva de la libreta. El organismo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano advierte sobre las consecuencias del incumplimiento.

La falta de presentación en tiempo y forma puede derivar en la suspensión del pago del beneficio mensual. Las familias tienen la responsabilidad de validar los datos antes del cierre del año fiscal para asegurar el ingreso de ese dinero extra y mantener la regularidad en el sistema.

Cómo es el nuevo esquema de presentación digital

La gestión correspondiente al ciclo 2025 incorpora una modificación sustancial con la habilitación de los canales online. Los beneficiarios pueden realizar el trámite completo sin necesidad de traslados físicos a las oficinas de atención. La digitalización del proceso busca eliminar las filas y agilizar la carga de la información en las bases de datos oficiales.

Esta modalidad remota ofrece ventajas operativas significativas. La plataforma web y la aplicación Mi Anses permanecen activas las 24 horas del día. Los usuarios disponen de la libertad para efectuar la carga en cualquier momento.

El sistema otorga una confirmación inmediata sobre la recepción de los archivos y permite el seguimiento del estado del trámite. La trazabilidad digital asegura el registro correcto de la documentación presentada.

Los documentos obligatorios y la guía para la carga en el sistema

El procedimiento para cumplir con la obligación administrativa se estructura en una serie de acciones concretas dentro de la plataforma digital. El usuario debe seguir el siguiente orden para validar la gestión:

Reunión de la documentación: el titular necesita contar con su DNI, el de los hijos, el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

el titular necesita contar con su DNI, el de los hijos, el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Preparación del formulario: la planilla PS.1.47 debe tener las firmas y sellos de las autoridades escolares y del centro de salud antes de su digitalización mediante una foto nítida o escaneo.

la planilla PS.1.47 debe tener las firmas y sellos de las autoridades escolares y del centro de salud antes de su digitalización mediante una foto nítida o escaneo. Ingreso a la plataforma: el beneficiario accede a la web o la app Mi Anses con sus credenciales personales.

el beneficiario accede a la web o la app Mi Anses con sus credenciales personales. Selección del trámite: dentro del menú principal, se debe ubicar la sección “hijas e hijos” y elegir la opción “presentar libreta AUH”.

dentro del menú principal, se debe ubicar la sección “hijas e hijos” y elegir la opción “presentar libreta AUH”. Carga del archivo: el sistema solicita la subida del documento digital para la verificación de las secciones de educación y salud.

el sistema solicita la subida del documento digital para la verificación de las secciones de educación y salud. Obtención del comprobante: la plataforma emite una confirmación tras la carga exitosa; se recomienda su descarga en formato PDF como respaldo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.