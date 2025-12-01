La Cámara del Juguete advierte un “escenario crítico” para las fiestas y exige medidas urgentes

Las fiestas suelen ser una época del año muy esperada por los comerciantes debido al aumento del consumo, especialmente en el rubro de los juguetes. Sin embargo, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió que este fin de año el sector enfrenta un “escenario crítico” y reclamó medidas urgentes.

Según informó la entidad este lunes, el consumo en jugueterías de cercanía, cadenas y supermercados no muestra señales de recuperación. En los últimos meses también se registraron cierres de comercios históricos, lo que la cámara consideró un indicador del deterioro del mercado.

Por otro lado, la venta online —que se volvió de lo más habitual en el último tiempo— sí registró un crecimiento, pero sólo representa un 25% de las ventas. “Se registra un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando, en un contexto de transición normativa en materia de seguridad del juguete que genera incertidumbre tanto para el sector como para las familias", expresaron.

Se espera que las ventas repunten más cerca de las fiestas. Daniel Basualdo

El organismo atribuyó la caída de la demanda a dos factores: el aumento del tiempo de los menores frente a pantallas, que desplaza el interés por los juguetes físicos, y la baja de la tasa de natalidad, que descendió 42% desde 2015.

La apertura importadora, con productos de precios más bajos, es otra de las preocupaciones del sector. Entre enero y octubre, las importaciones alcanzaron US$91,3 millones y 17,5 millones de kilos, con un incremento interanual del 59,5% en valor y del 94% en volumen. China concentró el 85,7% del valor y el 94,4% del volumen. “En un año pasamos de 199 a 530 importadores, de 9 millones a 17,5 millones de kilos, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”, señaló Matías Furió, presidente de la CAIJ.

La cámara también denunció que en plataformas de comercio electrónico se ofrecen juguetes como “compra internacional” con supuesta certificación, pero que no cumplen la normativa vigente. Afirmó que organismos de la región detectaron productos con metales pesados y sustancias prohibidas y pidió controles más estrictos en la frontera, regulaciones claras sobre venta online y trazabilidad efectiva.

La CAIJ reclamó una serie de medidas para mejorar sus condiciones. MAXIMILIANO AMENA

Entre los datos oficiales informaron que este año 530 empresas importaron juguetes —lo que representa 331 más que en 2024—, evidenciando un ingreso masivo de nuevos operadores.

Los reclamos

A partir de esta situación económica, y —según expresaron— con el objetivo de “cuidar la salud de niños y niñas, garantizar competencia leal y evitar la pérdida de producción y empleo”, la CAIJ solicitó una serie de medidas a las autoridades:

Fortalecer los controles en las fronteras , especialmente ante el incremento de importaciones y el ingreso de artículos sin certificación.

, especialmente ante el incremento de importaciones y el ingreso de artículos sin certificación. Exigir que todas las publicaciones en plataformas incluyan el marcado de conformidad.

Asegurar trazabilidad e intensificar la fiscalización en todo el territorio, tanto en comercios físicos como en canales online.

en todo el territorio, tanto en comercios físicos como en canales online. Controlar las importaciones de bajo valor y subfacturadas , que ingresan sin certificación, distorsionan los precios y generan evasión fiscal.

, que ingresan sin certificación, distorsionan los precios y generan evasión fiscal. Garantizar condiciones de competencia equitativas entre la industria nacional y los importadores formales.

La CAIJ remarcó que la “combinación de mercado saturado, controles insuficientes y productos de bajo valor sin trazabilidad“ lleva a la industria a ”niveles extremos de capacidad ociosa" y “pone en riesgo tanto a la producción nacional como a los importadores formales que sí cumplen con los estándares requeridos”.