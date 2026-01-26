Evacuaron el aeropuerto de Miami tras encontrar un ”objeto sospechoso" en una terminal

El Aeropuerto Internacional de Miami fue evacuado este domingo por la tarde luego de que las autoridades detectaran un “objeto sospechoso” abandonado en una de las terminales, lo que motivó un amplio operativo de seguridad y el cierre preventivo de sectores de la estación aérea. “Los pasajeros que viajen a MIA esta noche deberían darse tiempo adicional”, dijo el portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Greg Chin.

La intervención comenzó poco después de las 17, cuando la Oficina del Sheriff de Miami-Dade respondió a un reporte por equipaje desatendido en la Puerta 21 de la Terminal Sur, según informó CBS News. Al llegar al lugar, los agentes identificaron el objeto y dispusieron, por precaución, la evacuación de todas las personas que se encontraban en el área afectada.

En las redes sociales circulan videos de la evacuación del aeropuerto de Miami

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento incluyó el desalojo de los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) correspondientes a los vestíbulos G, H y J, además del cierre de la vía de acceso junto a la vereda del ingreso al aeropuerto en esa zona.

Por otra parte, el detective Angel Rodríguez de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, según informó Miami Herald, la decisión de evacuar el aeropuerto se debió a un “exceso de precaución”. Además, confirmó que no se reportaron heridos.

A partir de la situación, comenzaron a circular en redes sociales diferentes registros de lo que generó la evacuación. En algunos de los videos se puede ver a cientos de personas con su equipaje en la vereda de entrada al aeropuerto, aparentemente esperando instrucciones.

Noticia en desarrollo.