Se completa mañana el pago por la concesión de las represas

Las empresas concesionarias completarán este martes el pago correspondiente a la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, una operación por el equivalente a US$707 millones y que en las últimas jornadas ya tuvo impacto en el mercado cambiario.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, parte de los dólares que las empresas necesitaban para hacerse de los pesos ya ingresaron al Mercado Libre de Cambios (MLC), aunque el Ejecutivo evitó precisar los montos y cuántas divisas absorbió el Tesoro.

En el Ministerio de Economía explicaron que el pago de la concesión se realiza íntegramente en pesos y dentro de la Argentina. Sin embargo, dado que las empresas concesionarias no contaban con la totalidad de esos fondos en moneda local, debieron vender dólares —tanto disponibles en el país como en el exterior— para completar el desembolso. Ese proceso, señalaron, se dio entre el viernes pasado y este lunes, bajo coordinación del Banco Central (BCRA).

“El pago completo es en pesos. Algunos tenían más pesos, otros más dólares, ya sea en la Argentina o afuera. Para hacerse de esos pesos tuvieron que vender dólares, y eso es lo que estuvo pasando entre el viernes y hoy”, indicaron fuentes oficiales, que remarcaron que el BCRA estuvo en contacto permanente con las empresas involucradas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en una semana marcada por ingresos de dólares, vencimientos de deuda y la atención puesta en las reservas Rodrigo Néspolo

En una de las compañías concesionarias confirmaron que este lunes se depositó algo más del 90% del monto total y que el saldo restante, poco más de US$10 millones equivalentes, se abonará este martes. Según esa fuente, todos los oferentes solicitaron la posibilidad de pagar en pesos equivalentes y finalmente esa modalidad fue aceptada.

Más allá de la confirmación del ingreso de divisas, el Gobierno no informó cuántos dólares efectivamente entraron al MLC por esta operación ni cuántos fueron adquiridos por el Tesoro. Esa falta de precisión dejó abierta la expectativa de que este martes, una vez oficializado el pago total, se conozcan detalles adicionales sobre el impacto cambiario.

El movimiento se da en un contexto financiero exigente para el Gobierno. Según datos oficiales, al 29 de diciembre el Tesoro mantenía depósitos en el BCRA por US$1963 millones, mientras que este viernes enfrenta un vencimiento de US$4200 millones correspondientes a renta y amortización de bonos. Para cubrir el remanente, el equipo económico espera anunciar en los próximos días un acuerdo de recompra (repo) con bancos privados, aunque también mantiene disponibles como respaldo el swap con el Tesoro de Estados Unidos y el acuerdo con China.

En ese marco, el ingreso de dólares asociado a la concesión de las represas aparece como un alivio transitorio para el frente cambiario, aunque su magnitud real recién podría conocerse en las próximas horas. Por lo pronto, el BCRA anunció este lunes que compró divisas por US$21 millones en la rueda, en lo que fue la primera adquisición de reservas desde que se implementó el esquema de bandas cambiarias el 11 de abril de 2025. Esa operación se dio en un contexto de mayor oferta de dólares.

La operación pone fin a años de prórrogas y define la gestión privada de las principales centrales hidroeléctricas del sur del país, que seguirán siendo de propiedad pública. Los contratos de concesión fueron otorgados por 30 años e incluyen a Alicurá, El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre Río Negro y Neuquén. En conjunto, suman una potencia instalada de 4170 megavatios, cerca del 10% de la oferta eléctrica nacional.

Entre los cambios más relevantes, Alicurá y El Chocón pasarán de operadores internacionales a grupos locales. Alicurá será administrada por Edison Inversiones, que ofertó US$162 millones, y que también se adjudicó Cerros Colorados por US$64,2 millones, con un desembolso total superior a US$226 millones. El Chocón quedó en manos de BML Inversora, del grupo MSU Green Energy, con una propuesta de US$235,7 millones, mientras que Central Puerto continuará operando Piedra del Águila tras ofertar US$245 millones.