La Cancillería recibe cada vez más pedidos de repatriación de argentinos que se encontraban estudiando o trabajando en el exterior y se quedaron sin ocupación de un momento a otro

La evolución de la pandemia de coronavirus ha generado que, pese a los esfuerzos por repatriar argentinos hechos hasta el momento, en algunos países la cantidad de varados no solo no baje, sino que aumente cada vez más. La explicación a este fenómeno es el surgimiento de un "nuevo tipo" de varados, que no son aquellos a los que el cierre de fronteras los encontró en medio de sus vacaciones, sino los argentinos que estaban estudiando o trabajando en otro país y se quedaron sin ocupación de un momento a otro.

Aunque aunado por el factor de estudio o trabajo, este grupo incluye perfiles muy diversos. Por caso, están los más de 2000 argentinos que se encontraban trabajando en la temporada de esquí en el principado de Andorra, que cerró sus pistas. Están los becados en universidades extranjeras, a quienes se les cancelaron las clases y fueron obligados a dejar su alojamiento en residencias universitarias. Están los jóvenes con programas de Work & Holiday en Australia , los que trabajaban en hoteles de Cancún, Playa del Carmen o Tulum y los que venden artesanías en las playas de Brasil y Ecuador, entre otros.

Algunos de ellos, incluso, se encuentran en una situación de ilegalidad. Es decir, hay personas que se fueron con un pasaje de regreso que nunca utilizaron y no tienen permiso para residir en los países de los que ahora quieren salir. "Nosotros no los vamos a denunciar, pero son complicaciones anexas a la hora de pensar en traerlos de vuelta", confiaron a LA NACION fuentes de Cancillería.

Estas distintas circunstancias hacen que, mientras que en algunos países el número de varados se vaya extinguiendo de a poco, los números crezcan en otros como Andorra, México, Estados Unidos, Australia, Brasil y Ecuador.

En Cancillería se niegan a ponerle un número a este "nuevo grupo" porque los casos no están formalmente discriminados aún, sino que engrosan el listado general de gente que reclamó al Gobierno argentino regresar al país. Un listado que, señalan, llegó a tener "45.000 inscriptos o más" y ahora supera los 10.000. Solo a modo de referencia general, apuntan que se calcula que hay cerca de 1 millón de argentinos viviendo en el extranjero.

Este grupo de varados había estado hasta ahora disimulado dentro del grupo más numeroso de los argentinos turistas, esos a los que el cierre de fronteras los encontró con su pasaje de regreso en la mano. Ahora aparecen con más fuerza porque, al ver que se prolonga la situación generada por la pandemia y que no podrán reanudar sus planes de estudio o trabajo en el corto plazo, optan por regresar.

En muchos casos son personas que, ya sin beca académica o ingreso laboral, no pueden sostener su costo de vida en el exterior. En el Palacio San Martín tienen incluso registradas algunas situaciones dramáticas, como la de un hombre que viajó a Ecuador a montar un negocio de empanadas, pero se vio a obligado a cerrar por el aislamiento y ahora duerme en el local, pero "en cualquier momento se queda en la calle".

Cancillería dispuso un programa de asistencia económica a los varados en el exterior, pero limitado a aquellos que demuestren que lo necesitan. Se trata de una ayuda de entre US$25 y US$30 diarios por persona para quienes "presenten una situación de vulnerabilidad económica comprobable, que no les permita resolver la situación por sus propios medios", circunstancia que es comprobada con información de Anses y AFIP. Para el resto de las personas, se busca orientarlos para que puedan disponer de alojamiento, alimentos y medicamentos a buen precio, pero sin solventar los gastos directamente.

"El tema es que de repente todos son pobres, enfermos y no tienen amigos, familia ni tarjeta de crédito" , se quejan cerca del canciller Felipe Solá, quien espera que los cónsules argentinos sean capaces de identificar los casos de necesidad real. Los fondos con que se financia la ayuda son propios de Cancillería y resultan de una reasignación de partidas de misiones y viajes cancelados, dado que el dinero con que se cuenta habitualmente para asistir argentinos varados es absolutamente insuficiente en este escenario.

De todos modos, la prioridad para el regreso de varados al país -que se concretará de manera muy paulatina, con no más de dos vuelos por día- sigue siendo para aquellos que tenían un pasaje de regreso en un vuelo que no pudieron tomar por cancelaciones vinculadas a la pandemia y personas con problemas de salud. También se considera especialmente la situación de quienes están varados con niños pequeños.