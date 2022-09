Tarifas electricidad: para evitar protestas, los usuarios que no se inscribieron en el registro de subsidios quedarían en el segmento medio

CORDOBA.- Un laberinto es la aplicación de la segmentación de tarifas para las facturas de electricidad de septiembre, que deben incluir la primera etapa de la quita de subsidios. La clave del problema es la cantidad de usuarios en los distintos distritos que no se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y que, por lo tanto, deberían pasar a pagar como integrantes del mayor nivel de ingresos.

La vía intermedia que se baraja en la Secretaría de Energía es que, por este bimestre, quede en Nivel 3 el segmento medio. Es decir, que no se les quite el subsidio para una determinada cantidad de consumo.

Mientras siguen las discusiones por la aplicación de los nuevos criterios, el Ieral, el instituto de la Fundación Mediterránea, estima que los subsidios se llevarán US$18.000 millones este año, al tipo de cambio oficial. La electricidad es la mitad de esa cifra.

La segmentación tarifaria incluye el criterio de ingresos y el de consumo. El primero fue cuestionado hace tiempo por el sector cooperativo y por varias distribuidoras estatales y privadas del interior, por entender que sería más complejo de aplicar y desconfiar de la efectividad del cruce de datos.

A fines de agosto, según datos oficiales, el Nivel 1 (mayores ingresos y gente que no solicitó su registración) alcanzaba a 269.725 usuarios; el 2 (menores ingresos; provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social), eran 2.880.090 usuarios y el 3 (ingresos medios) sumaba 2.599.550.

El planteo que hacen a Energía las distribuidoras y las cooperativas es que, en promedio, alrededor del 50% de los usuarios perderían los subsidios, volumen que está presionado por la cantidad de usuarios que no se anotaron oportunamente en el registro habilitado. Las empresas que deben facturar entienden que en ese grupo hay usuarios que no están en condiciones de pagar más y que, si no se anotaron, es porque no pudieron o supieron hacerlo.

Con los nuevos valores, en las facturas de septiembre y octubre a los N1 se les quita el subsidio del 20%. La propuesta que le hacen a Energía es que, hasta que se pueda ordenar el esquema, la gente que no se inscribió quede en N3 para que la suba que reciba sea menor.

Los distribuidores y entes reguladores argumentan que todavía no cuentan con los padrones con las distintas categorizaciones que van a tener los usuarios ni con los detalles del procedimiento a seguir con aquellos que puedan estar mal categorizados, hemos decidido instruir a las distribuidoras que hasta que no tengamos toda la reglamentación como corresponde, no podrán facturar con los nuevos precios”.

Flavia Royón, secretaria de Energía, debe resolver qué hacer con la facturación del bimestre que ya empezó. Télam

En Mendoza, por ejemplo, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) instruyó a las distribuidoras que hasta que no tengan “toda la reglamentación como corresponde, no podrán facturar con los nuevos precios”.

“Lo que está pasando es que vemos que, sumando las tres categorías de usuarios, nos sobra gente en los padrones -explica una fuente de una distribuidora a LA NACION-. Si se sigue lo que está, van al nivel de mayores ingresos y eso es imposible. Llevamos varios días discutiendo que salga una resolución por escrito para que sean considerados N3 por este mes y octubre”.

A ese criterio de ingresos se agrega el de límite de consumo. La semana pasada, la Secretaría de Energía oficializó la quita de subsidios para los hogares de ingresos medios que consuman más de 400 kWh (kilovatios horarios) por mes.

Plantea que no recibirán subsidios y pagarán la tarifa plena los consumos realizados desde el 1 de septiembre de 2022 que excedan el umbral de 400 kWh mensuales de quienes se han categorizado en el N3.

Según indicó la secretaria de Energía, Flavia Royón, el límite de consumo de 400 kWh mensuales es “generoso” porque de los nueve millones de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas, ”el 80% consume menos que eso” y “un hogar tipo consume entre 200 y 250 kWh”.