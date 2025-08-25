Vistage Argentina celebró el Día del Empresario con un evento para reafirmar que grandes empresarios construyen un gran país

En conmemoración del Día del Empresario y en el marco de su 25° aniversario, Vistage Argentina celebró su tradicional Networking Camp bajo el lema “El arte de abrir relaciones”. Este evento, que se llevó a cabo el 22 de agosto en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, contó con la participación de más de 500 empresarios miembros de su comunidad y tuvo como objetivo fortalecer lazos y generar oportunidades entre los miembros de Vistage.

En la bienvenida, Guadalupe San Martín -CEO de Vistage Argentina- realzó: “Este evento es muy especial porque nos encuentra celebrando juntos el Día del Empresario, que en Argentina conmemoramos el pasado sábado 16 de agosto. Se trata de una fecha que en Vistage vivimos con orgullo ya que estamos convencidos de que los empresarios son motores de desarrollo. Con su capacidad de innovar, generar empleo y crear entornos de crecimiento, se convierten en pieza clave del progreso de nuestro país”.

En esa línea, cabe mencionar que con la consigna “Grandes empresarios para hacer grande a este país”, Vistage Argentina impulsó, por tercer año consecutivo, una fuerte campaña de comunicación masiva con el objetivo de resaltar el rol fundamental de los empresarios en el desarrollo y crecimiento del país.

Sobre ello, San Martín agradeció “a quienes lideran con convicción, generan valor y abren camino hacia un futuro más prometedor. A quienes enfrentan cada jornada como una oportunidad, asumen riesgos y fortalecen a sus equipos para seguir creciendo con propósito. Nuestros miembros inspiran con su visión y construyen el progreso de la Argentina desde su propia empresa”.

La celebración de Vistage Argentina por el Día del Empresario en el Goldencenter.

Vistage es una red de aprendizaje entre pares, un espacio donde líderes empresarios comparten sus experiencias con el objetivo de tomar las mejores decisiones para sus compañías. Hoy, Vistage Argentina cuenta con más de 2600 miembros, más de 120 Chairs y más de 220 grupos en distintas provincias del país, incluyendo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Salta, Jujuy y Tucumán.

En este sentido, y para potenciar la conexión entre miembros de la comunidad, realiza diversas actividades de networking que reflejan el espíritu de colaboración e intercambio de la organización. Julián Gaita González -reconocido conferencista- fue el expositor y facilitador del evento, provocando al público con charlas y dinámicas 100% dedicadas a fomentar el aprendizaje entre pares y nuevas conexiones.

“Empresarios que hacen bien”, el canal de podcast

Con motivo de su vigesimoquinto aniversario, Vistage Argentina presentó un nuevo capítulo temático en su canal de podcast, en el que Alejo Canton -fundador de Vistage Argentina- y San Martín se refieren a la historia de la organización, sus objetivos y los beneficios de fomentar vínculos colaborativos entre los empresarios.

En los diferentes podcasts, empresarios y expertos Vistage dan cuenta de sus historias y cómo superaron desafíos y obstáculos con el respaldo del acompañamiento entre pares. “Es un canal de comunicación que nos permite acompañar a nuestros miembros con más experiencias y puntos de vista”, indica San Martín. Los podcasts de Vistage Argentina se pueden escuchar en Spotify bajo el título “Empresarios que hacen bien”.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.