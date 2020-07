Vouchers y reembolsos. El pedido "de rodillas" de las aerolíneas a los pasajeros

El titular de la IATA dijo que las compañías aéreas piden "de rodillas" que los pasajeros acepten bonos de cambio de pasajes en lugar de solicitar reembolsos por los vuelos cancelados durante la crisis sanitaria Crédito: Flybondi

Quienes han tenido que cancelar algún viaje en avión desde el inicio de la pandemia de coronavirus lo saben: conseguir que las aerolíneas o las agencias de viaje les devuelvan el dinero del pasaje es una misión casi imposible. Con la actividad virtualmente paralizada y sus cajas en rojo, las empresas del sector aseguran que no están en condiciones de reembolsar la gran cantidad de tickets no usados e insisten con ofrecer otras alternativas como reprogramaciones o vouchers para utilizar en el futuro.

En este marco, el director general y CEO de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de Juniac, dijo hoy que las compañías aéreas piden "de rodillas" que los pasajeros acepten bonos de cambio de pasajes en lugar de solicitar reembolsos por los vuelos cancelados durante la crisis sanitaria. "Pedimos la ayuda de los pasajeros, es verdad, y la pedimos de rodillas", afirmó De Juniac en el canal de televisión francés BFM Business.

Según consignó la agencia de noticias AFP, muchas compañías aéreas europeas reembolsan los billetes de los vuelos cancelados solo "en forma de haberes", al tiempo que prometen un reembolso en efectivo -si es que los consumidores lo reclaman- pero con al menos nueve meses de retraso para preservar sus finanzas dañadas por la crisis.

La posición de las empresas del sector ha sido atacada por asociaciones de defensa de los consumidores Crédito: Shutterstock

Sin embargo, las normas europeas dan a los pasajeros el derecho a un reembolso dentro de dos semanas, motivo por el que la posición de las empresas del sector ha sido atacada por asociaciones de defensa de los consumidores. Además, Bruselas inició a principios de julio un procedimiento de infracción contra diez países de la Unión Europea para defender el derecho de los viajeros a ser reembolsados en caso de anulación de sus viajes debido al coronavirus.

"Estamos tratando de obtener aún de la Comisión Europea el poder de presentar bonos de cambio de pasajes para aplazar el reembolso", dijo hoy Juniac, reconociendo que es una posición "difícil" y "no apreciada por todo el mundo". "¿Por qué lo pedimos? No por placer. Nuestra actividad es más bien mimar a los pasajeros y no plantearles dificultades y problemas, en particular problemas financieros. Pero la tesorería de las compañías está en un estado absolutamente apocalíptico", explicó el ex presidente de Air France-KLM.

La Justicia de Córdoba aceptó una demanda colectiva contra la empresa aérea Flybondi que podría sentar algún precedente Fuente: LA NACION

En la Argentina no hay una directiva clara sobre cómo proceder ante esta situación excepcional y cada compañía tiene sus propias políticas comerciales frente a la crisis generada por el Covid-19. Algunos abogados interpretan que se trata de una situación de fuerza mayor en la que ni el pasajero ni la aerolínea tiene el 100% de la responsabilidad. Muchos viajeros decidieron no tomar un vuelo vigente para preservar su salud y muchas aerolíneas cancelaron sus vuelos por disposiciones oficiales, ajenas a su voluntad.

Sin embargo, en los últimos días la Justicia de Córdoba aceptó una demanda colectiva contra la empresa aérea Flybondi por pasajes comprados en vuelos que fueron cancelados por la pandemia, que podría sentar algún precedente. La primera audiencia fue fijada para agosto y el objetivo de la demanda es que se devuelva el dinero a todos los pasajeros que no pudieron usar los tickets.