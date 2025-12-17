YPF permite pagar los servicios de luz y gas, y recargas de su aplicación móvil
La petrolera permitirá pagar más de 6000 servicios, como luz, gas, agua y telefonía, y realizar recargas desde una única plataforma digital
2 minutos de lectura
YPF amplió las funcionalidades de su aplicación móvil y permitirá a los usuarios pagar más de 6000 servicios y realizar recargas desde aplicación YPF. La nueva opción incluye el pago de servicios como luz, gas, agua y telefonía, y apunta a consolidar a la plataforma como una herramienta de uso cotidiano para millones de personas.
La iniciativa forma parte de la estrategia de YPF Digital para ampliar su ecosistema de servicios y facilitar las operaciones diarias de los usuarios desde una única aplicación. Según informó la compañía, el servicio estará disponible para más de tres millones de usuarios activos de la app y permitirá realizar pagos de manera simple, rápida y segura.
El desarrollo se realizó en conjunto con tapi, una red de pagos presente en la Argentina, México, Chile, Colombia y Perú, especializada en el procesamiento de pagos de servicios recurrentes. La integración de esta infraestructura tecnológica permite a APP YPF ampliar su alcance y sumar nuevas funcionalidades vinculadas al mundo financiero digital.
“Con una mirada de innovación incremental y poniendo siempre en el centro de la experiencia al usuario, esta es una nueva solución para más de 3 millones de usuarios que podrán gestionar sus pagos de servicios y recargas desde la aplicación”, señaló Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital.
La incorporación del pago de servicios se suma a otras herramientas que la compañía viene desarrollando dentro de APP YPF, que ya funciona como una plataforma digital para operaciones vinculadas al consumo cotidiano y la movilidad. Con esta alianza, YPF Digital busca reforzar su posicionamiento en la intersección entre tecnología, finanzas y servicios, y ampliar el uso de la aplicación más allá de las estaciones de servicio.
