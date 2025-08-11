YPF quiere vender más hamburguesas que McDonald’s

YPF va por todo y ahora apunta a quedarse con el lugar de McDonald’s como el mayor vendedor de hamburguesas del país. Entusiasmado, así lo reconoció Horacio Marín, CEO y presidente de la compañía durante una disertación ante empresarios e inversores en el marco del AmCham Energy Summit 2025. “Le vamos a ganar”, resaltó exultante en dos oportunidades, con la mira puesta en los locales Full que tiene la empresa.

“Te vamos a matar con los Full, con una gran calidad. Les estamos pasando procesos a las estaciones de servicio”, dijo el directivo, que las comparó con el modelo de funcionamiento de Vaca Muerta. “A partir de 2026 seremos una compañía no convencional integrada, la más rentable de la Argentina”, aseguró Marín, apasionado, al cerrar su participación de la convención.

En el último tiempo, la empresa de combustibles amplió su cartera de negocios dándole también importancia a, por ejemplo, los locales ubicados dentro de las estaciones de servicio donde ofrece, además de comodidades para los usuarios, como un espacio de descanso para quienes viajan o trabajan, una mayor diversidad gastronómica y propuestas para cada momento del día. Las hamburguesas son unas de las protagonistas en las tiendas Full.

Los datos que llegan a la compañía con mayoría accionaria a su nueva base operativa en su sede central de Puerto Madero, donde recibe en tiempo real datos de millones de variables provenientes de las 1680 estaciones de servicio de su red, confirman el éxito que generan las propuestas gastronómicas propias.

YPF quiere vender más hamburguesas que Mc Donald’s

Entre los datos que analiza el sistema, por ejemplo, se destacó en el último tiempo que la tienda Full de Dolores, sobre la autovía 2, es la que más factura, y que la estación de servicio ubicada en avenida Alcorta y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano, lidera en volumen de ventas de nafta.

Según la información actualizada a fines de junio de este año, YPF vende por día un promedio de 22.000 hamburguesas, 95.000 cafés (producto del que es líder de mercado) y 15.000 alfajores en todo el país.