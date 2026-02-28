Aeropuertos, bases y ciudades bajo fuego: qué objetivos atacó Irán tras el golpe de EE.UU. e Israel

DUBÁI.– Horas después del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra su territorio, Irán activó su represalia y lanzó una ofensiva regional con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos en Israel, en una escalada que amenaza con extender el conflicto a todo Medio Oriente.

La Guardia Revolucionaria anunció el inicio de la operación y la describió como una “primera oleada”, con la advertencia de que los ataques continuarían. Según la agencia semioficial Fars, los blancos incluyeron el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein, la base aérea Al Udeid en Qatar, la base Ali Al Salem en Kuwait y la base Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos militares y de seguridad en Israel.

Las consecuencias se sintieron de inmediato en todo el Golfo. Explosiones fueron reportadas en Manama, Doha y Abu Dhabi, mientras varios países activaban sus sistemas de defensa aérea. También se escucharon detonaciones en Dubái, la capital comercial de Emiratos Árabes Unidos, donde el estruendo de las intercepciones fue perceptible en distintos puntos de la ciudad y se registraron interrupciones parciales del tráfico aéreo, un indicio del impacto directo de la escalada sobre los principales centros económicos de la región.

El Ministerio de Defensa emiratí informó que logró interceptar varios misiles, aunque restos de proyectiles cayeron en una zona residencial de Abu Dhabi, causando la muerte de una persona y daños materiales. En Qatar, las autoridades señalaron que neutralizaron al menos dos oleadas de misiles sin que se registraran víctimas. Bahrein, por su parte, confirmó un ataque contra instalaciones vinculadas a la Quinta Flota estadounidense.

Kuwait también quedó directamente expuesto. Además de impactos en las inmediaciones de instalaciones militares, un dron atacó el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando heridos leves entre empleados y daños limitados en la terminal de pasajeros, según informó la autoridad de aviación civil. El episodio subrayó la vulnerabilidad de infraestructura civil clave en medio de la escalada.

Horas más tarde, la televisión estatal anunció que la Guardia Revolucionaria lanzó una nueva oleada de misiles contra bases estadounidenses en la región del Golfo. Poco después, se reportaron nuevas explosiones en Dubái y Doha durante la tarde.

La ofensiva iraní alcanzó asimismo territorio israelí. Sirenas antiaéreas sonaron durante horas mientras el sistema de defensa interceptaba proyectiles entrantes. Autoridades reportaron daños estructurales en el norte del país y heridos leves, en su mayoría personas que se dirigían a refugios. Jordania confirmó que derribó misiles que ingresaron en su espacio aéreo, reflejando la amplitud geográfica del intercambio.

En un comunicado difundido en la red social X, la cancillería iraní afirmó que “ha llegado el momento de defender la patria y enfrentar el asalto militar del enemigo” y sostuvo que la respuesta continuará mientras persistan los ataques. Funcionarios iraníes insistieron en que los blancos son bases estadounidenses, y no los Estados anfitriones, en un intento por contener el deterioro de sus relaciones con los países del Golfo que albergan fuerzas de Washington.

La escalada tuvo efectos inmediatos sobre la aviación civil. Varias aerolíneas suspendieron vuelos desde y hacia Doha, Dubái y otras capitales de la región, mientras distintos gobiernos cerraban parcial o totalmente su espacio aéreo.

En paralelo, un funcionario de la misión naval europea Aspides indicó que buques comerciales recibieron transmisiones de la Guardia Revolucionaria advirtiendo que ninguna embarcación debía atravesar el estrecho de Ormuz, la principal vía de exportación de petróleo del mundo. Aunque Teherán no confirmó oficialmente un bloqueo, la advertencia reavivó los temores en los mercados energéticos.

El estrecho concentra cerca de un tercio del petróleo transportado por mar a nivel global y ha sido históricamente una carta estratégica de Irán frente a presiones militares o sanciones. Cualquier interrupción sostenida del tránsito podría impactar de inmediato en los precios internacionales del crudo y en la estabilidad financiera.

La tensión se extendió también hacia el mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, prometieron reanudar ataques contra rutas de navegación y contra Israel, lo que abre la posibilidad de un frente adicional en uno de los corredores comerciales más sensibles del planeta.

Mientras tanto, embajadas y consulados estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel pidieron a su personal que se pusiera a cubierto y recomendaron a los ciudadanos estadounidenses que hicieran lo mismo “hasta nuevo aviso”, reflejando el temor a nuevas oleadas de ataques.

