Afirman que el régimen de Delcy Rodríguez detuvo a Álex Saab, exfuncionario y presunto testaferro de Nicolás Maduro

CARACAS.– Álex Saab, un empresario colombiano que ocupó un alto cargo dentro del régimen chavista y fue señalado como testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro, fue capturado durante la madrugada del miércoles en Carcas, según informó el medio colombiano Noticias Caracol en base a fuentes de inteligencia norteamericanas en Bogotá.

La detención de Saab se habría producido alrededor de las 2.30 hora local (3.30 en la Argentina), como resultado de una operación conjunta entre las autoridades venezolanas y el FBI.

Maduro y Saab, salen del Palacio Presidencial de Miraflores tras una reunión en Caracas, Venezuela, el 20 de diciembre de 2023 Matias Delacroix� - AP�

Durante la madrugada, también capturaron al empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario.

Aunque el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez –quien ha dado un giro inesperado para colaborar más estrechamente con Washington en las últimas semanas–, no emitió información oficial, estas detenciones podrían estar orientadas a eventuales extradiciones hacia territorio norteamericano.

Según una investigación del diario El Tiempo, agentes federales estadounidenses habrían enviado mensajes a través de intermediarios a Saab desde hace semanas alertándole de que el gobierno interno de Rodríguez tenía planes de arrestarlo por presunta traición a la patria. Hay versiones que señalan que Saab estaría en instalaciones del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aunque un allegado aseguró que no sería procesado inmediatamente.

Saab enfrenta un proceso por lavado de dinero relacionado con contratos millonarios del programa de abastecimiento CLAP y otras operaciones poco claras durante la gestión de Maduro.

Problemas con la justicia norteamericana

Detenido durante dos años en Estados Unidos, tras su arresto en Cabo Verde por un esquema de sobornos, Saab volvió a Venezuela en 2023 tras ser liberado como parte de un acuerdo con la Casa Blanca en el que el gobierno de Maduro se comprometió a liberar a cerca de 36 personas, incluidos 12 estadounidenses, a cambio del controvertido operador internacional del régimen chavista.

Regresó con bombos y platillos a Venezuela, donde Maduro lo homenajeó como héroe nacional y lo designó como ministro de Industria. Pero el mes pasado, la presidenta interina decidió correrlo del cargo.

"Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución", escribió Rodríguez en redes sociales, sin dar más explicaciones.

Saab se retira tras una reunión con Maduro, en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 20 de diciembre de 2023 FEDERICO PARRA� - AFP�

Según medios colombianos, el empresario habría sido detenido por el Sebin y no se descarta que sea extraditado a Estados Unidos.

En paralelo, informes de medios locales en Caracas indican que Raúl Gorrín, propietario del canal Globovisión y otros medios, así como de la aseguradora La Vitalicia, fue arrestado en la misma operación o en acciones simultáneas.

Maduro abraza al empresario Alex Saab en el palacio presidencial de Miraflores, el 20 de diciembre de 2023, en Caracas Matias Delacroix - AP

Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense desde 2018, enfrenta cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lavado de más de 1200 millones de dólares vinculados a PDVSA y sobornos a funcionarios del chavismo.

Ambos detenidos (Saab y Gorrín) habrían sido aprehendidos en la lujosa urbanización Cerro Verde, en el sudeste de Caracas.

Hasta la tarde del miércoles, ni las autoridades venezolanas ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron confirmación oficial sobre las detenciones. Esta información proviene de fuentes de inteligencia y reportes en desarrollo, y podría constituir la primera gran purga del gobierno de Rodríguez.

Agencias Reuters y ANSA