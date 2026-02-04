A pedido del Vaticano, borraron el fresco que había sido restaurado con la cara de Meloni en una iglesia de Roma

ROMA.– Después del revuelo, las risas, las polémicas, una inspección, una marea de gente peregrinando a la Basílica de San Lorenzo in Lucina para ver con sus propios ojos el fresco del ángel con cara de Giorgia Meloni, este miércoles desapareció ese rosto idéntico al de la primera ministra que fue noticia en todo el mundo.

“Lo borré porque me lo pidió el Vaticano, lo cancelé ayer a la noche”, dijo Bruno Valentinetti, el restaurador no profesional, sacristán y militante de derecha romano de 83 años, que fue el autor del fresco en boca de todos. “A mí no me interesa, sigo diciendo que no era la premier, pero la curia lo quiso así”, le dijo el sábado al diario La Repubblica, el cual había revelado la insólita existencia de ese fresco de ángel alado con el rostro de la líder de Hermanos de Italia.

Valentinetti, que durante días negó que hubiera pintado el rostro de Meloni, finalmente este miércoles y luego de verse obligado a borrarlo, admitió que sí era culpable: “Está bien, era Meloni, pero la recalqué sobre los lineamientos del perfil de rostro anterior”, reconoció.

Pintor autodidacta, Valentinetti también había sido el autor del anterior rostro y de todo el fresco de la llamada Capilla del Crucifijo dedicada a Umberto II de Saboya (1904-1983), último monarca de la península, en el año 2000.

Como el paso del tiempo y la humedad lo había ido deteriorando, en 2025 Valentinetti restauró la pintura. Pero retocó las facciones del ángel alado que está a la derecha del busto de Umberto II sin respetar lo que había antes, sino dibujando a la premier, algo que no había sido autorizado por las autoridades competentes.

El fresco que tenía la cara de Meloni fue borrado Elisabetta Piqué

De ahí, la intervención de la Curia, que tras reuniones y llamados entre el Ministerio de Cultura, monseñor Michele Daniele Micheletti, párroco de San Lorenzo in Lucina y el cardenal vicario, Baldo Reina, ordenó la remoción del rostro de Meloni, que, según fuentes de prensa, deberá volver a su “look” original.

El sábado pasado el cardenal Reina había expresado “profunda consternación” ante el revuelo, había ordenado las investigaciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades de los implicados y dejado en claro que “las imágenes del arte sacro y la tradición cristiana no pueden ser objeto de mal uso ni explotación, ya que su único propósito es apoyar la vida litúrgica y la oración personal y comunitaria”.

Decepción entre los visitantes

La cancelación del ángel con cara de Meloni causó gran decepción entre las personas -muchos turistas y periodistas extranjeros- que seguían llegando masivamente a la Basílica de San Lorenzo in Lucina para sacarle una foto.

“¿Cómo que no está más el ángel con cara de Meloni? ¿Lo borraron? ¡Pero qué bestias! ¡No!”, lamentó ante LA NACION Federico, jubilado de Tivoli, localidad cercana a Roma, que justo había ido hasta allí para ver al ángel alado con cara de Meloni, ahora desaparecido. “¡Claro que estoy desilusionado, tenían que dejarlo! ¡Eso era arte!”, protestó, pidiéndole a esta cronista que le mostrara la foto de cómo era antes el fresco en cuestión, que se encuentra en una capilla al fondo de la Iglesia y a la derecha del altar donde está el espectacular crucifijo pintado por Guido Reni.

Coincidió Giusi, bióloga que trabaja en el hospital pediátrico Bambin Gesú, que llegó hasta allí junto a su marido para ver y sacarle una foto a algo que ya no está. “Para mí hubo un clamor excesivo, no entiendo por qué lo borraron, no soy de derecha ni de izquierda, pero me parece que ensañarse con un fresco es una tontería”, comentó. “Quién sabe cuántas personas que se parecen a Meloni se habrán sentido agredidas con esto… Y, como italiana, me da vergüenza que todo este tema le haya dado que hablar a la prensa internacional”, añadió.

Una imagen del fresco recientemente restaurado en la Basílica de San Lorenzo en Lucina, donde se dice que un ángel se parece a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni FILIPPO MONTEFORTE - AFP

“¡Nooo! ¿Lo borraron? ¡Quería sacarle una foto!”, le hizo eco Massimo, un señor de Génova y que viajó a Roma porque trabaja en una empresa que imprime postales para la Iglesia. “Se hubieran podido hacer nuevas postales con ese fresco… No es que soy un apasionado de Meloni, no es una cuestión política, pero si era algo que había sido hecho, no sé por qué borrarlo... No lo entiendo”, dijo a LA NACION, mientras le sacaba una foto al ángel ahora sin rostro.

Una guía de un grupo que también llegó al “escenario del crimen”, que también se desayunó con la noticia de que fue borrado el ángel con cara de Meloni, rescató lo positivo de toda esta historia: “Bueno, al menos ahora la Basílica de San Lorenzo in Lucina, que también conserva reliquias de la parrilla en la que fue martirizado San Lorenzo y es una de las más lindas de Roma, se hizo más conocida”.