Israel volvió a bombardear Gaza, tras acusar a Hamas de violar la tregua: 21 muertos

En medio del frágil acuerdo de cese del fuego alcanzado en octubre entre Israel y Hamas, la violencia volvió a sacudir la Franja de Gaza. Un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dejó este miércoles al menos 21 muertos, entre ellos dos bebés, luego de que el gobierno de Benjamín Netanyahu acusara a Hamas de violar la tregua.

La administración israelí justificó la ofensiva como una respuesta necesaria ante un ataque militar que hirió de gravedad a un soldado.

Según informó AP, las tropas israelíes dispararon contra un edificio en el barrio de Tuffah en el norte del enclave, que mató a 11 personas. Entre las víctimas figuraba una familia entera: padre, madre, su hija de 10 días, su primo de cinco meses y la abuela de los niños.

Además, las FDI lanzaron proyectiles en zonas residenciales y campamentos de refugiados en la ciudad de Jan Yunis. En esos bombarderos murieron seis personas, entre ellos un niño de 12 años y un paramédico, según informó un hospital de campaña dirigido por la Media Luna Roja Palestina en la zona.

Desde que rige el pacto, ya murieron más de 500 palestinos y cuatros soldados israelíes.

Esa escalada de violencia ocurre luego de la reapertura este lunes del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para un tráfico limitado de peatones, que si bien fue vista como un avance para el alto el fuego, desde entonces el paso de palestinos por el cruce se vio empañado por retrasos, interrogatorios e incertidumbre sobre quién podría cruzar.

Israel había mostrado resistencia a reabrirlo, pero la recuperación de los restos del último rehén en Gaza despejó el camino para avanzar.

El cruce se había abierto brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante un alto el fuego a principios de 2025.

Fases finales de un acuerdo frágil

Tal como contemplaba la primera parte del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó a todos los rehenes que tenía en su poder y, a cambio, Israel hizo lo propio con la liberación de miles de palestinos detenidos. Asimismo, aumentó la cantidad de ayuda humanitaria que entra a Gaza y se nombró un nuevo comité tecnócrata para administrar los asuntos diarios de la Franja.

Sin embargo, otros puntos clave del alto el fuego parecen haberse estancado, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del enclave. Estados Unidos aún no proporcionó ningún plazo para la finalización de estas partes del acuerdo.

Más de 71.800 palestinos murieron desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas combatientes o civiles.

Con información de AP