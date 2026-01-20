Quién es el nuevo zar económico de Venezuela que reemplaza a un presunto testaferro de Maduro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este martes al reemplazante del presunto testaferro de Nicolás Maduro. El puesto estaba ocupado por el empresario colombiano Alex Saab, que servía al mandatario depuesto y había sido acusado de lavado de dinero por la justicia norteamericana. Ahora será ocupado por Calixto Ortega, un banquero formado en Estados Unidos.

El cambio forma parte de un nuevo reordenamiento político y económico tras la caída de Maduro. Saab también fue removido del Ministerio de Industrias. Su salida marca el final de una figura central del chavismo tardío.

La relación del colombiano con el chavismo inició en 2011, durante la gestión de Hugo Chávez, cuando firmó un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas para la Misión Vivienda. Allí tejió una red de empresas opacas registradas en paraísos fiscales a nombre de terceros.

Nicolás Maduro y Alex Saab abrazados en un evento por el aniversario del golpe de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez Jesus Vargas - AP

Tras ello, estuvo dos años preso tras ser acusado por los tribunales de Estados Unidos en varias tramas de corrupción. Entre ellas, fue detenido por lavado de dinero. Caracas trató su detención como un “secuestro” y defendió a Saab como un “héroe” por su rol en el programa de alimentos subsidiados CLAP, donde manejaba una red gigantesca de importaciones que se vieron envueltas en varias denuncias de corrupción.

Ahora el encargado del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) será Calixto Ortega. La agencia se encarga de captar inversiones extranjeras. Ortega tendrá este puesto al igual que el de vicepresidente del área económica del gabinete.

En el pasado, el ingeniero industrial dirigió del Banco Central de Venezuela y se desempeñó como diplomático en Houston, uno de los principales centros de la industria petrolera en Estados Unidos.

Analistas consultados por AFP aseguran que la nueva designación es una señal directa hacia Washington en un contexto donde compañías estadounidenses evalúan retomar las inversiones en el país. Aseguran que el objetivo es atraer a grandes actores internacionales como Chevron y ExxonMobil con la expectativa de aumentar de manera significativa la producción de crudo.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez FEDERICO PARRA - AFP

Actualmente Venezuela produce 1,2 millones de barriles diarios tras años de sanciones, desinversión y denuncias de corrupción que llevaron al sector a mínimos históricos.

“Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica”, señaló Rodríguez al anunciar el nombramiento.

Donald Trump en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach Julia Demaree Nikhinson - AP

Rodríguez asumió el poder tras la caída de Maduro durante un bombardeo sobre Caracas ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump, en un episodio que marcó un giro abrupto en la relación bilateral y abrió una etapa de cambios en la cúpula del poder venezolano.

El mandatario expresó su respaldo a Delcy Rodríguez condicionado con que se alinee con sus exigencias. Sin embargo, los especialistas advierten que, más allá de los gestos políticos, las empresas necesitarán estabilidad y previsibilidad antes de comprometer capitales. Trump sostuvo que gobierna Venezuela, controla las ventas de crudo y espera inversiones millonarias en el país.

Con información de AFP