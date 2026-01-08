Agricultores toman París en la antesala del voto clave por el acuerdo UE-Mercosur

PARÍS.- Los agricultores franceses irrumpieron este jueves en París a bordo de sus tractores para protestar contra la posible firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur pese a las advertencias del gobierno, que calificó la acción de “ilegal”.

De todas maneras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país votará en contra del acuerdo, alegando un “rechazo político unánime”.

A pesar de “avances innegables” que “deben ser reconocidos por la Comisión Europea”, “debe señalarse el rechazo político unánime al acuerdo, como han demostrado claramente los recientes debates en la Asamblea Nacional y el Senado”, señaló el mandatario francés en un comunicado.

“La fase de firma del acuerdo no es el final de la historia. Seguiré luchando por la plena y concreta implementación de los compromisos obtenidos por la Comisión Europea y para proteger a nuestros agricultores”, agregó Macron.

En efecto, el Consejo de la UE podría adoptar el viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999 con la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pese al rechazo de Francia, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes.

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

Una vaca con los colores de Francia frente a la Asamblea Nacional, en la protesta de los agricultores LUDOVIC MARIN� - AFP�

“Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen [en las explotaciones], porque ya no será viable”, aseguró Pascal, un ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción en el Mercosur, vistas como menos restrictivas y más competitivas.

Ante una convocatoria de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola y conocido por sus acciones fuertes, convoyes de agricultores entraron de madrugada en París a bordo de sus tractores para protestar ante emblemáticos monumentos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet (centro) se reúne con representantes de la Coordination Rurale (CR) CHRISTOPHE PETIT TESSON� - POOL�

Su objetivo era reunirse con los presidentes de la Asamblea Nacional (cámara baja), Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, pese a que el miércoles por la noche las autoridades prohibieron el acceso de tractores a varias zonas de París, como las del Parlamento.

“No estamos aquí para causar problemas”, dijo Damien Cornier, un agricultor de 49 años del noroeste de Francia. “Sólo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión”, agregó este productor de remolacha azucarera.

Tanto Braun-Pivet, que fue abucheada por los agricultores, como Larcher empezaron en la tarde a reunirse con representantes de los principales sindicatos agrícolas. Diputados e incluso la ministra de Agricultura, Annie Genevard, también conversaron con los manifestantes.

El líder de la agrupación Coordination Rurale, Bertrand Venteau, habla desde un tractor frente al edificio de la Asamblea Nacional LUDOVIC MARIN� - AFP�

Acción “ilegal”

Desde el invierno boreal de 2024, los agricultores llevan a cabo protestas cada año, aprovechando el menor trabajo en el campo en esta estación fría, para reclamar un alivio de las normas de producción y que se simplifiquen los trámites administrativos.

A estos reclamos se suma en esta ocasión la gestión por parte del Estado de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal. El gobierno impuso el sacrificio de una vacada cuando se confirma un caso positivo y se opone a una vacunación a nivel nacional.

La nueva jornada de protestas comenzó con tensión. Algunos agricultores lograron esquivar los controles instalados por las fuerzas de seguridad para evitar su entrada en París y la vocera del gobierno, Maud Bregeon, calificó su acción de “ilegal”.

Agricultores franceses bloquean el acceso al depósito de combustible de "Dock des Petroles d'Ambes" CHRISTOPHE ARCHAMBAULT� - AFP�

Unos 46 tractores se encuentran en la capital y 63 en las afueras, así como 670 manifestantes, según el último balance del Ministerio del Interior. Según una fuente cercana, numerosos tractores fueron bloqueados en la región de París y llevados al depósito.

Sin embargo, no son las únicas protestas en Francia de este simbólico sector. Los agricultores, especialmente de la Coordinación Rural, bloquean carreteras en el suroeste y este del país, así como depósitos de combustible.

Respecto al Mercosur, el gobierno enfrenta además la presión de toda la clase política, opuesta a este tratado de libre comercio.

Aunque Macron logró bloquear la firma del acuerdo en diciembre, gracias al apoyo clave de Italia, Roma podría dar ahora su visto bueno.

Bruselas accedió al pedido de Italia de abaratar la importación de fertilizantes y la suspensión de los aranceles para su importación. De esta manera, ya podría concretarse la firma para el acuerdo que establecerá la zona de libre comercio más grande del mundo.

Agricultores con sus tractores frente al edificio de la Asamblea Nacional LUDOVIC MARIN� - AFP�

La FNSEA, primer sindicato agrícola francés, anunció una manifestación el 20 de enero en Estrasburgo, donde se sitúa una de las sedes del Parlamento Europeo, si se firma el acuerdo UE-Mercosur.

Por su parte, Irlanda también indicó este jueves que votará en contra.

Agencias AFP y ANSA