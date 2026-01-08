EE.UU. muestra un nuevo video de la incautación del petrolero ruso y Moscú advierte sobre las consecuencias

WASHINGTON.- Rusia elevó el tono este jueves por la incautación por parte de Estados Unidos del buque petrolero sancionado Bella 1 en el Atlántico Norte y advirtió que puede “provocar graves crisis internacionales”, mientras la Guardia Costera dio a conocer un nuevo video del operativo que tuvo lugar en medio del bloqueo al petróleo de Venezuela.

En una publicación de la red social X con nuevas imágenes del operativo, la Guardia Costera informó: “Junto a @DeptofWar , @USCG realizó el abordaje y la incautación del buque cisterna Bella I esta mañana en el Atlántico Norte. Tras un continuo seguimiento a través del Atlántico por parte del escampavías Munro de la Guardia Costera, los equipos tácticos de la Guardia Costera aprovecharon sus potentes fuerzas de seguridad marítima para asegurar el Bella I mediante una operación conjunta rigurosa”.

El video de la Guardia Costera de la incautación del buque ruso Marinera/Bella

El Bella 1 había estado cruzando el Atlántico cerca del Caribe el 15 de diciembre cuando abruptamente cambió su rumbo hacia el norte, en dirección a Europa. Un guardacostas estadounidense ordenó al petrolero que se dirigiera bajo escolta a un puerto estadounidense después de que las autoridades estadounidenses afirmaran no haber recibido confirmación de las autoridades guyanesas de que el buque estuviera autorizado a navegar bajo su bandera.

El petrolero se negó a seguir a los estadounidenses, cambió de rumbo y entró en el océano Atlántico. Durante la persecución, el capitán del petrolero cambió el nombre del barco a Marinera y obtuvo legalmente un registro temporal con bandera rusa del capitán del puerto de Sochi, autorizado para emitir dicha documentación.

Durante una operación militar llevada a cabo el miércoles entre Islandia y Escocia, guardacostas estadounidenses, con ayuda de los británicos, interceptaron y tomaron el control del petrolero, con los tanques vacíos, al que perseguían desde el 21 de diciembre.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles, también confirmó que la tripulación del barco había pintado una bandera rusa en el costado del casco.

Esta foto fue publicada por el Comando Europeo de Estados Unidos el 7 de enero para anunciar en su cuenta de X la captura del petrolero Bella 1 HANDOUT� - US European Command�

Los tripulantes

Según fue difundido por el medio estatal ruso Russia Today, el buque había sido fletado por un comerciante privado, se llamaba Bella 1 y operaba bajo bandera de Guyana. Su tripulación estaba formada por 28 personas, entre ellas seis ciudadanos de Georgia, 17 de Ucrania, tres de la India y dos rusos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que tenía información sobre ciudadanos rusos entre la tripulación del Marinera y, en un comunicado transmitido por las agencias de noticias estatales de Rusia Tass y RIA Novosti, exigió que “la parte estadounidense asegure un trato humano y digno para ellos, respete estrictamente sus derechos e intereses, y no obstaculice su rápido regreso a su patria”.

👇 FACTS on seizure of the Russian-flagged tanker:



Washington said the tanker was seized for 'violation of US sanctions' and is going to 'prosecute its crew'



‘Marinera’ received legal permission to sail under the Russian flag on Dec 24, fully in line with intl law pic.twitter.com/oGNZvtzCLE — RT (@RT_com) January 8, 2026

El Departamento de Justicia estadounidense está investigando a los miembros de la tripulación del buque Bella 1 por no obedecer las órdenes de la Guardia Costera y “se presentarán cargos criminales contra todos los actores culpables”, según dijo la secretaria de Justicia Pam Bondi.

“El Departamento de Justicia está monitoreando varios otros buques para acciones similares: cualquier persona en cualquier buque que no obedezca las instrucciones de la Guardia Costera u otros funcionarios federales será investigada y procesada con todo el peso de la ley”, dijo Bondi en X.

En una conferencia de prensa el miércoles, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que los miembros de la tripulación que habían alejado el barco del primer intento de abordaje de la Guardia Costera el mes pasado, podrían enfrentar acciones legales. “Serán llevados a Estados Unidos para dicho procesamiento, si es necesario”, dijo Leavitt.

Esta captura de pantalla del video difundido por la Secretaría de Defensa de Estados Unidos muestra cuando el Guarda Costa Munro se aproxima al petrolero Bella 1 para abordarlo HANDOUT� - HANDOUT�

El episodio se inscribe en la ofensiva de Estados Unidos contra la llamada “flota en las sombras”, una red de petroleras que, según Washington, cambia de nombre, bandera y rutas para eludir las sanciones internacionales, en particular las impuestas al sector energético de Venezuela. Desde finales de 2025, la administración estadounidense intensificó la vigilancia naval y aérea en el Caribe y el Atlántico, con el objetivo de interceptar buques sospechados de transportar crudo venezolano hacia terceros mercados.

La reacción de Rusia y China

La diplomacia rusa acusó a Estados Unidos de exacerbar “tensiones militares y políticas” tras la incautación del petrolero vinculado a Moscú en el Atlántico Norte, en el marco del bloqueo de Washington a las exportaciones de petróleo venezolano.

“El hecho de que Washington esté dispuesto a provocar graves crisis internacionales es lamentable y alarmante”, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cancillería dijo que la incautación de Estados Unidos del petrolero y la complicidad de Londres eran “peligrosas e irresponsables”. Este incidente, agregó, podría dañar aún más las “relaciones ruso-estadounidenses extremadamente tensas” debido a los desacuerdos acumulados en los últimos años. Un legislador ruso, Andrei Klishas, señaló que las acciones de Estados Unidos son “piratería flagrante”.

El Comando Europeo de Estados Unidos observa los movimientos del petrolero Bella 1 en al Atlántico Norte HANDOUT� - US European Command�

El nombre y el estatus exacto del buque y, por lo tanto, la legalidad de la operación, son objeto de desacuerdos.

Moscú lo denomina Marinera y afirma que obtuvo el 24 de diciembre una autorización provisional para navegar bajo bandera ruso. Pero para Washington se llama Bella 1, no tiene pabellón tras haber navegado bajo una bandera falsa, y forma parte de la flota fantasma venezolana utilizada para transportar petróleo objeto de sanciones estadounidenses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó estas acusaciones de navegación bajo falso pabellón, asegurando que Moscú había proporcionado en repetidas ocasiones “información fiable” sobre la propiedad rusa del buque y su estatus.

El ministerio recordó además que el derecho internacional establece “expresamente” que los buques en alta mar están bajo la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón.

“La detención y el registro de un buque en alta mar solo son posibles sobre la base de una lista cerrada de motivos, como la piratería o la trata de esclavos, que evidentemente no son aplicables al Marinera”, indicó el ministerio. “En todos los demás casos, tales acciones solo están autorizadas con el consentimiento del Estado del pabellón; en este caso, Rusia”, añadió.

El presidente chino, Xi Jinping, junto al mandatario estadounidense Donald Trump en el Aeropuerto Internacional de Gimhae, en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025 Mark Schiefelbein - AP

Además de Moscú, Pekín también rechazó la operación estadounidense, tildándola de “arbitraria” y de violar normas del derecho internacional. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, reafirmó que China se opone a sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y a “cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” y afecte la soberanía y seguridad de otros países.

El incidente se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Moscú, en el que se conjugan sanciones económicas, disputas energéticas y confrontaciones diplomáticas.

Agencias AFP, AP y ANSA