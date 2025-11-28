El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió este viernes una directiva para bloquear de forma definitiva el ingreso de extranjeros provenientes de naciones en vías de desarrollo. La decisión surge como respuesta directa al ataque armado ocurrido el miércoles pasado en Washington, donde murió una integrante de la Guardia Nacional y otro resultó herido de gravedad.

Qué anunció Trump sobre la migración de “países del tercer mundo”

Donald Trump indicó a través de su red social Truth Social que la medida busca remediar la situación actual y revertir las políticas de su antecesor. El republicano especificó que cancelará las admisiones procesadas durante el gobierno de Joe Biden y expulsará a cualquier persona que no represente un “activo neto” para el país.

El presidente ordenó la suspensión de ingresos para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo Archivo

El anuncio careció de una lista específica de las naciones afectadas por esta restricción. El jefe de Estado justificó su accionar bajo la premisa de que la política migratoria requiere un saneamiento total.

En su mensaje, Trump utilizó el término autopen para referirse a la firma automática de decretos por parte de Biden, a quien denominó peyorativamente Sleepy Joe. El presidente sostuvo que solo una “migración inversa” puede solucionar los problemas de disfunción social que atribuye a la llegada masiva de extranjeros.

El incidente que desencadenó la medida

La orden presidencial tuvo lugar horas después del asesinato de Sarah Beckstrom, una joven de 20 años perteneciente a la Guardia Nacional de Virginia Occidental. La oficial perdió la vida el miércoles tras recibir disparos de un ciudadano afgano identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, en las cercanías de la Casa Blanca. El compañero de la víctima, Andrew Wolfe, permanece internado en estado crítico.

Sarah Beckstrom de 20 años murió tras ser baleada el miércoles en las cercanías de la Casa Blanca Cliff Owen� - FR170079 AP�

El agresor ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2021. Su llegada ocurrió bajo un programa implementado por la administración demócrata luego del retiro de las tropas norteamericanas de Kabul y el ascenso del régimen talibán. Lakanwal trabajó durante una década con las fuerzas estadounidenses en Afganistán antes de su evacuación.

El atacante también resultó herido durante el intercambio de disparos con los uniformados. Trump calificó a Beckstrom como una “persona magnífica” y lamentó su muerte en el cumplimiento del deber.

Trump aseguró que cancelará las admisiones firmadas mediante autopen por su antecesor (Truth Social) Mehmet Eser� - ZUMA Press Wire�

Revisión de visados y beneficios sociales

La nueva política incluye la eliminación de subsidios federales para los no ciudadanos. Trump advirtió que desnaturalizará a los inmigrantes que alteren la tranquilidad interna y deportará a cualquier extranjero considerado una carga pública o un riesgo para la seguridad.

El mandatario argumentó que la población extranjera oficial asciende a 53 millones de personas y aseguró que gran parte de este grupo depende de la asistencia estatal o se encuentra vinculada a actividades delictivas.

El Departamento de Seguridad Nacional inició una auditoría de los casos de asilo aprobados previamente. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, confirmó la recepción de órdenes para examinar nuevamente las green cards de extranjeros provenientes de “países de alto riesgo”. Esta revisión abarca permisos de residencia permanente y otros documentos de estatus legal emitidos en los últimos años.

La administración busca deportar a cualquier extranjero que no represente un activo neto para el país MANDEL NGAN� - AFP�

Argumentos económicos y culturales

El líder republicano fundamentó su decisión en el impacto económico que, según sus datos, generan los migrantes en las arcas del Estado. El presidente afirmó que un extranjero con tarjeta de residencia que gana 30.000 dólares anuales recibe aproximadamente 50.000 dólares en beneficios para su familia. Trump vinculó esta “carga de refugiados” con el deterioro de las escuelas, la saturación hospitalaria, la escasez de viviendas y el aumento del déficit fiscal.

La retórica presidencial apuntó también a una supuesta incompatibilidad cultural. El mandatario señaló que deportará a quienes no sean “compatibles con la civilización occidental”. En su comunicado, Trump cerró con un mensaje por el Día de Acción de Gracias donde excluyó a aquellos que “odian, roban y destruyen” los valores estadounidenses.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.