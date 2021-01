En este marco las firmas con participación mayoritaria del Estado tendrán una reglamentación más estricta Fuente: AP - Crédito: John Thys

BERLÍN.- El gobierno de la canciller alemana Angela Merkel aprobó hoy un proyecto de ley para establecer una cuota femenina en los cargos directivos de grandes empresas. ¿Cuál es el objetivo? Que al menos una mujer forme parte de las juntas directivas de empresas que cotizan en bolsa y que en total cuenten con más de tres miembros.

Por su parte las firmas con participación mayoritaria del Estado tendrán una reglamentación más estricta, porque sus juntas directivas integradas por más de dos miembros deberán contar con al menos una mujer.

Asimismo, en este marco, las compañías deberán en el futuro justificar de forma especial cuando planeen la conformación sin mujeres de su junta directiva, los dos niveles superiores de dirigencia por debajo de la junta directiva y el consejo de administración.

Las sanciones por violar los requisitos de presentación de informes serán más estrictas.

Según un estudio, casi la mitad de las compañías alemanas que cotizan en bolsa (un 44 por ciento) y para cuyas juntas directivas en un futuro regiría la cuota femenina no cuentan actualmente con mujeres en sus órganos directivos. De acuerdo a la organización Fidar (Frauen in die Aufsichtsräte, Mujeres en los consejos de administración), este proyecto alcanzaría a 73 compañías, de las cuales 32 no tienen mujeres en sus puestos más altos.

Ya existe una cuota femenina para los consejos de administración, según la cual a partir de un determinado tamaño - 2000 empleados-, el 30 por ciento de los puestos en este órgano directivo debe ser ocupado por mujeres.

Tras la aprobación, la ministra de Justicia, Christine Lambrecht, dijo que la legislación demostró que las reglas funcionan: "No sólo cambian la composición de los órganos de liderazgo, sino que también tienen un efecto en toda la cultura de la empresa''. Con esta ley, "finalmente estamos dando a las mujeres calificadas y motivadas las oportunidades que merecen también a nivel gerencial", dijo la funcionaria en un comunicado.

