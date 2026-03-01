En vivo: seguí el vuelo que trae a Nahuel Gallo de regreso a la Argentina

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo se concretó este domingo 1° de marzo, luego de 448 días cautivo por el Gobierno venezolano. El ciudadano, según se informó, volará en breve hacia la Argentina, donde se reencontrará con su familia.

En su liberación intervino la AFA, que a través de un comunicado confirmó la noticia y dio a conocer que el vuelo hacia el país es en un avión que suele usar Claudio “Chiqui” Tapia.

“Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió su esposa, María Alexandra Gómez, en su cuenta de X.

De acuerdo con el sitio Flight Radar 24, el avión tendría una primera parada en Colombia, para luego seguir el viaje a la Argentina.

El vuelo que trae a Nahuel Gallo a la Argentina

El avión es un Learjet 60 de Baires Fly. Como informó LA NACION, se trata de una una empresa asociada al titular de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia.

El avión, de una empresa vinculada a la AFA, traerá a Nahuel Gallo a la Argentina

Qué dice el comunicado de AFA tras la liberación de Gallo

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”, señalaron desde la AFA.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, concluyó el comunicado.