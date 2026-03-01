Pakistán: al menos 9 muertos y decenas de heridos por enfrentamientos con la policía en el consulado de EE.UU. en Karachi

PAKISTÁN (AP).- Al menos nueve personas murieron y alrededor de dos docenas resultaron heridas en enfrentamientos violentos con la policía y fuerzas paramilitares este domingo después de que cientos de manifestantes asaltaran el consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria paquistaní de Karachi, según informaron las autoridades.

El violento hecho se produjo horas después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Alí Khamenei. La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos 25 personas también resultaron heridas en los enfrentamientos y que algunas de ellas estaban en estado crítico.

Summaiya Syed Tariq, una cirujana policial en el principal hospital gubernamental de la ciudad, confirmó que el centro había recibido en un principio seis cuerpos y varias personas heridas. La cifra de fallecidos subió a nueve después de que tres heridos graves murieran, indicó.

Los enfrentamientos a favor del régimen iraní tuvieron lugar frente al consulado. ASIF HASSAN - AFP

La embajada de Estados Unidos en Pakistán escribió en su cuenta de la red social X que estaba siguiendo los reportes de manifestaciones en curso ante los consulados generales de Estados Unidos en Karachi y Lahore, así como convocatorias de protestas adicionales ante la embajada de Estados Unidos en Islamabad y el consulado general en Peshawar.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que sigan las noticias locales, se mantengan atentos a su entorno, eviten grandes multitudes y mantengan actualizada su inscripción de viaje ante el gobierno de Estados Unidos.

Karachi es la capital de la provincia sureña de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán. El alto funcionario policial Irfan Baloch dijo que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del consulado de Estados Unidos, pero posteriormente fueron dispersados. “La situación ahora está completamente bajo nuestro control”, afirmó.

Una moto que fue incendiada y estrellada contra la puerta del consulado. Muhammad Farooq - AP

Desestimó como infundados los reportes de que parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, dijo que los manifestantes incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran y recuperaran el control.

Algunos testigos dijeron que decenas de manifestantes chiítas permanecían reunidos a aproximadamente un kilómetro del consulado, instando a otros a unirse a ellos. Según dijeron, uno de los manifestantes había intentado quemar una ventana del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran al lugar y dispersaran a los manifestantes.

Esto llevó al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a emitir un llamado a la calma. “Tras el martirio del ayatolá Khamenei, cada ciudadano de Pakistán comparte el dolor del pueblo de Irán”, indicó en un comunicado. Lo describió como “un día de luto para la Umma musulmana y para el pueblo tanto de Irán como de Pakistán”, pero instó a la gente a no tomarse la justicia por mano propia y a expresar sus protestas pacíficamente.

Las manifestaciones

Los manifestantes entonaban canciones contra Israel y Estados Unidos. ARIF ALI - AFP

El gobierno provincial de Sindh, en un comunicado, también instó a los ciudadanos a expresar sus opiniones pacíficamente y advirtió que no participaran en la violencia. El área en torno al consulado de Estados Unidos en Karachi se asemejaba a una zona de conflicto mientras las protestas continuaban durante horas. Decenas de jóvenes chiitas, algunos con el rostro cubierto, arrojaban piedras a los agentes del orden y juraban llegar al consulado, donde se habían desplegado cientos de policías y guardias paramilitares.

Los chiítas —que constituyen aproximadamente el 10-15% de los musulmanes, siendo la segunda rama más grande del Islam— también realizaron una manifestación pacífica en Multan, una ciudad de la provincia de Punjab, en las que coreaban consignas contra Israel y Estados Unidos.

Mamoona Sherazi, quien asistió a la manifestación, dijo que estaba protestando por la muerte del líder supremo de Irán. Describió a Khamenei como una figura paternal y una voz fuerte para los chiitas, y agregó que también apoyaba a los musulmanes suníes que enfrentan opresión. “Si Dios quiere, nunca nos inclinaremos ante Estados Unidos e Israel”, dijo.

El consulado de Estados Unidos, rodeado de seguridad. ASIF HASSAN - AFP

Los chiítas también realizaron una manifestación cerca del consulado de Estados Unidos en Lahore, la capital de la provincia oriental de Punjab, informó la policía. Faisal Kamran, un alto funcionario policial, dijo que los manifestantes intentaron protestar fuera del consulado, pero no se les permitió. La policía dispersó a la multitud cuando intentaron marchar hacia el edificio, dijo.

También se planeó una manifestación en la capital, Islamabad, y en otras partes del país. Las autoridades dijeron que el gobierno reforzó la seguridad alrededor de la embajada de Estados Unidos en la capital y de los consulados en todo el país, para evitar más violencia.