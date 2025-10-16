Zelenski dice que espera que acuerdo en Gaza ayude a poner fin a guerra Rusia-Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este jueves en Washington que espera que el acuerdo de paz en Oriente Medio contribuya a poner fin a la guerra en su país.

"Mañana está programada una reunión con el presidente (Donald) Trump, y esperamos que el impulso para frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Oriente Medio contribuya a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", afirmó en X.

El mandatario ucraniano arribó este jueves a Washington para acordar con su par estadounidense un nuevo suministro de armas, incluidos misiles Tomahawk de largo alcance.

En una conversación telefónica mantenida más temprano con Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el suministro de esas armas a Kiev pondría en peligro cualquier acuerdo de paz.

