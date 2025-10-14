Qué dijo Javier Milei en la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca
El presidente argentino expresó su agradecimiento por el auxilio financiero y defendió “las ideas de la libertad”
- 2 minutos de lectura'
El almuerzo en Washington entre los equipos de Donald Trump y Javier Milei generó muchas reacciones a nivel nacional e internacional.
Sobre todo, porque Trump condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas, que serán el 26 de octubre. Esto provocó una señal negativa en los mercados (cayeron las acciones y los bonos argentinos).
Pero durante el transcurso del encuentro, hubo elogios mutuos.
Cuando le tocó su turno, Milei destacó que la gestión en asuntos exteriores de Trump condujo a la “paz en Medio Oriente” en referencia la declaración conjunta de Egipto, Qatar y Turquía para garantizar el alto el fuego entre Israel y Hamas.
Además, felicitó al gobierno estadounidense por comprender “la amenaza del socialismo del siglo XXI en todo el mundo, en especial en América latina” y agradeció, en ese sentido, “todo lo que está haciendo por el mundo libre”.
En el cierre de su breve discurso, expresó su agradecimiento por el auxilio financiero -el acuerdo de swap por 20 mil millones de dólares- al secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent.
“Quiero agradecerle por la ayuda para resolver el problema de liquidez, provocado por los ataques de nuestros opositores”, precisó. Y añadió: “Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos. Creo que va a ser un buen caso para mostrar al mundo que las ideas de la libertad funcionan y generan prosperidad”.
Además, le entregó a Trump una carta, enmarcada, escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente.
“Le escribimos hoy con el corazón desbordando de alegría. Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro. Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza”, escribieron los familiares de Eitan Horn y David y Ariel Cunio, según se ve en el escrito que compartió en X la Oficina del Presidente.
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Santiago Caputo le baja el tono a la polémica con Francos y no descarta ocupar un lugar en el gabinete de Milei
- 2
Fue la principal productora de alimentos de la Argentina, quebró en la dictadura y sigue atrapada en los pasillos judiciales
- 3
A qué hora es la reunión entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca hoy
- 4
Maximiliano Pullaro, sobre el armado de Provincias Unidas: “No queremos que vuelva el kirchnerismo”