Nicolás Maduro enfrenta audiencia en cárcel de Nueva York, en vivo: la declaración en el tribunal hoy
El exmandatario venezolano comparecerá ante un tribunal federal de Manhattan; su defensa busca anular la causa por presuntas fallas procesales y restricciones financieras
La fiscalía solicitó no anular el proceso
La fiscalía estadounidense sostiene que anular el proceso sería una medida desproporcionada y sin sustento jurídico. La investigación apunta a una presunta alianza con grupos guerrilleros de Colombia para el envío de toneladas de droga mediante redes criminales.
Dónde se encuentra detenido Maduro
Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura el 3 de enero en Caracas. En audiencias previas se declaró inocente de todos los cargos y se definió como un “prisionero de guerra”.
El argumento de la defensa de Maduro
La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, intentará ir por la desestimación total del caso.
El argumento central apunta a supuestas fallas procesales durante la instrucción, con foco en la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el pago de honorarios con fondos del Estado venezolano.
De qué se trata la audiencia
Bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, enfrentará la ratificación de cuatro cargos graves en su contra, entre ellos conspiración para narcoterrorismo y exportación de cocaína hacia Estados Unidos.
Maduro enfrenta una audiencia clave en Nueva York
El exmandatario venezolano Nicolás Maduro comparecerá este jueves ante un tribunal federal de Manhattan en una nueva audiencia que se prevé sea decisiva para su futuro procesal.
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