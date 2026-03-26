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Nicolás Maduro enfrenta audiencia en cárcel de Nueva York, en vivo: la declaración en el tribunal hoy

El exmandatario venezolano comparecerá ante un tribunal federal de Manhattan; su defensa busca anular la causa por presuntas fallas procesales y restricciones financieras

Nicolás Maduro en la corte de Manhattan
Nicolás Maduro en la corte de ManhattanJANE ROSENBERG - AFP

La fiscalía solicitó no anular el proceso

Un simpatizante del gobierno sostiene una pancarta con la imagen del expresidente Nicolás Maduro durante una marcha para exigir la liberación del mandatario y su esposa, Cilia Flores, un mes después de su captura por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, el martes 3 de febrero de 2026, en Caracas
Un simpatizante del gobierno sostiene una pancarta con la imagen del expresidente Nicolás Maduro durante una marcha para exigir la liberación del mandatario y su esposa, Cilia Flores, un mes después de su captura por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, el martes 3 de febrero de 2026, en Caracas Ariana Cubillos - AP

La fiscalía estadounidense sostiene que anular el proceso sería una medida desproporcionada y sin sustento jurídico. La investigación apunta a una presunta alianza con grupos guerrilleros de Colombia para el envío de toneladas de droga mediante redes criminales.

Dónde se encuentra detenido Maduro

El centro de detención metropolitano en el distrito de Brooklyn de Nueva York, donde está detenido el derrocado presidente Nicolás Maduro
El centro de detención metropolitano en el distrito de Brooklyn de Nueva York, donde está detenido el derrocado presidente Nicolás MaduroJOHN LAMPARSKI - AFP

Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde su captura el 3 de enero en Caracas. En audiencias previas se declaró inocente de todos los cargos y se definió como un “prisionero de guerra”.

El argumento de la defensa de Maduro

La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, intentará ir por la desestimación total del caso.

Barry Pollack encabeza el equipo de abogados defensores de Nicolás Maduro
Barry Pollack encabeza el equipo de abogados defensores de Nicolás MaduroGetty Images

El argumento central apunta a supuestas fallas procesales durante la instrucción, con foco en la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el pago de honorarios con fondos del Estado venezolano.

De qué se trata la audiencia

La operación terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa
La operación terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa XNY/Star Max - GC Images

Bajo la conducción del juez Alvin Hellerstein, enfrentará la ratificación de cuatro cargos graves en su contra, entre ellos conspiración para narcoterrorismo y exportación de cocaína hacia Estados Unidos.

Maduro enfrenta una audiencia clave en Nueva York

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se vio obligado a viajar a Nueva York, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se vio obligado a viajar a Nueva York, tras ser capturado por fuerzas estadounidensesXNY/Star Max - GC Images

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro comparecerá este jueves ante un tribunal federal de Manhattan en una nueva audiencia que se prevé sea decisiva para su futuro procesal.

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