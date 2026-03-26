Nicolás Maduro enfrenta audiencia en cárcel de Nueva York, en vivo: la declaración en el tribunal hoy

La defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, intentará ir por la desestimación total del caso.

Barry Pollack encabeza el equipo de abogados defensores de Nicolás Maduro Getty Images

El argumento central apunta a supuestas fallas procesales durante la instrucción, con foco en la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el pago de honorarios con fondos del Estado venezolano.