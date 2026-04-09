Las profundas y emotivas reflexiones de los astronautas del Artemis II desde el espacio: “Tenemos mucho que pensar”
Los cuatro tripulantes dieron una conferencia de prensa mientras regresan a toda velocidad a la Tierra
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HOUSTON.– Tomaron miles de fotografías y documentaron numerosas observaciones durante su vuelo alrededor de la Luna, pero mientras se acercan a casa, los astronautas de Artemis II dijeron el miércoles que apenas empezaron a asimilar esta extraordinaria experiencia.
Reid Wiseman, comandante de la misión de la NASA, dio cuenta de cómo lo vivido pone al límite la mente humana.
“Es un verdadero regalo. Y tenemos mucho en qué pensar, anotar y escribir. Entonces podremos sentir plenamente lo que acabamos de vivir”, dijo durante una conferencia de prensa desde el espacio.
Los cuatro astronautas –los estadounidenses Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el canadiense Jeremy Hansen– establecieron un récord de distancia de la Tierra durante su sobrevuelo lunar.
Los tripulantes espaciales hablaron con los medios de comunicación menos de dos días antes de cuando está previsto que americen en el océano Pacífico al final de su odisea de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.
“Ni siquiera he empezado a asimilar lo que hemos vivido”, dijo Glover. “Todavía nos quedan dos días más, y atravesar la atmósfera a bordo de una bola de fuego también es algo profundo”.
“Voy a estar pensando y hablando de todas estas cosas por el resto de mi vida”, aseguró.
Reflexiones en Orión
Wiseman dijo que el eclipse solar fue particularmente conmovedor: “De hecho, ahora mismo tengo escalofríos solo de pensarlo, me sudan las manos”.
Cuando se les preguntó qué extrañarán de su experiencia en el vacío del espacio, Koch apuntó a “la camaradería”.
“Echaré de menos estar tan cerca de tanta gente y tener un propósito común, una misión común, trabajar duro en ello todos los días a cientos de miles de kilómetros de distancia con un equipo en tierra”, dijo.
“Esta sensación de trabajo en equipo es algo que no se suele tener como adulto”, añadió Koch. “Quiero decir que somos tan cercanos como hermanos. Ese es un privilegio que nunca volveremos a tener”, añadió.
Pero dijo que, aunque han estado compartiendo un espacio pequeño -y un inodoro que no funciona bien- desde hace más de una semana, no cree estar lista “para que termine”.
“Todo esto es un paquete. No podemos explorar más a fondo a menos que hagamos algunas cosas que son incómodas, a menos que hagamos algunos sacrificios, a menos que tomemos algunos riesgos”, afirmó. “Todas esas cosas valen la pena”.
Koch dijo que al equipo le ha “encantado vivir en Orión”, su cápsula espacial, aunque el recinto sea reducido.
“Es más grande en microgravedad”, bromeó, pero “estamos chocándonos el uno con el otro el 100% del tiempo”.
Hansen dijo que fue testigo de cosas “que nunca había imaginado” mientras volaba alrededor de la cara oculta de la Luna.
Y zanjó que su perspectiva de la vida sigue siendo la misma: “Vivimos en un planeta frágil en el vacío y la nada del espacio”.
“Nuestro propósito en el planeta como seres humanos es encontrar la alegría (...) y animarnos mutuamente creando soluciones juntos en lugar de destruir”, dijo Hansen a los periodistas.
“Cuando lo ves desde aquí arriba, eso no cambia. Simplemente lo confirma”, destacó.
Momento emotivo
Los astronautas de Artemis II retomaron también un gesto conmovedor del Apolo 8 a principios de esta semana al proponer nombres profundamente personales para un par de cráteres lunares.
Wiseman y su tripulación pidieron permiso para nombrar un pequeño cráter reciente en honor a su cápsula, llamada Integrity, y otro en honor a su difunta esposa, Carroll. Hansen hizo la solicitud justo antes del sobrevuelo lunar del lunes. Wiseman estaba demasiado conmovido para hablar.
Carroll Wiseman, enfermera neonatal, murió de cáncer en 2020.
El astronauta Jim Lovell, durante el viaje del Apolo 8 en 1968, dio el nombre de su esposa a un destacado pico lunar: Monte Marilyn. Fue el primer viaje de la humanidad a la Luna y ella aguardó con ansiedad su regreso a casa en Houston.
Los tres estadounidenses y el canadiense de Artemis II son los primeros visitantes lunares desde que Apolo 17 cerró aquella gran época en 1972, y su petición de nombrar cráteres dejó temporalmente sin palabras a los controladores en tierra.
El científico lunar de la NASA Ryan Watkins declaró el miércoles desde el Centro Espacial Johnson en Houston: “Fue definitivamente un momento muy emotivo. Creo que la mayoría de nosotros no lo esperaba. No hubo ni un solo ojo seco”.
La científica principal de Control de Misión, Kelsey Young, trabajó con la tripulación de Artemis II antes del lanzamiento y, discretamente, los ayudó a elegir los dos cráteres brillantes y relativamente jóvenes, que identificaron rápidamente una vez que estuvieron lo bastante cerca de la Luna, tanto con lentes de aumento como a simple vista.
El propuesto Cráter Carroll está en el limbo izquierdo de la Luna, en el límite entre la cara visible y la cara oculta, y en ocasiones es visible desde la Tierra. Es poco profundo y mide aproximadamente 5 kilómetros de ancho, según Watkins. El cráter Integrity, ligeramente más grande, está completamente en la cara oculta lunar.
La solicitud llegó poco después de que batieron el récord de distancia de Apolo 13 para viajeros del espacio profundo. Los cuatro astronautas lloraron mientras se abrazaban.
Hansen transmitió por radio, con la voz quebrada: “Perdimos a un ser querido. Se llamaba Carroll, la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie. Es un punto brillante en la luna y nos gustaría llamarlo Carroll”.
Control de Misión guardó silencio durante casi un minuto antes de responder: “Cráter Integrity y Carroll, recibido alto y claro”.
Una vez de regreso en la Tierra a finales de esta semana, la tripulación presentará las dos propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional (UAI).
Casi medio siglo transcurrió entre el Apolo 8 y la aprobación por parte de la unión de Monte Marilyn en 2017.
Ramasamy Venugopal, de la UAI, prometió una decisión sobre Carroll e Integrity en aproximadamente un mes, lo habitual “para solicitudes sencillas”.
Agencias AFP y AP
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