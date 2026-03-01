Así anunciaron en Irán la muerte del ayatollah Ali Khamenei: las luces se apagaron para cambiar a un color rojo sangre

Por los ataques a Irán, en una operación conjunta entre las milicias estadounidenses e israelíes, se confirmó la muerte del ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país. Tras ese suceso que desató una guerra regional, en las redes sociales se viralizó un video del momento en el que el gobierno iraní confirmó la noticia de su muerte y se dio un despliegue que, en X, muchos calificaron de “tenebroso”.

El ayatollah Ali Khamenei murió tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán Office of the Iranian Supreme Leader

Video: así anunciaron en Irán la muerte del ayatollah Ali Khamenei

En redes sociales se hizo viral el momento en el que las luces de una de las mezquitas principales se apagaron para luego encenderse otra vez, pero en un tono rojo.

Así se vio el cambio de luces en Irán

Si bien muchas personas podrían tomar esta señal como un acto que antecedería violencia, lo cierto es que, tal como en la bandera del país, el color rojo representa una especie de conmemoración de la sangre derramada por la nación. En este sentido, era un mensaje que anunciaba la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que murió al mando de la nación, y el luto.

Otro anuncio particular que se viralizó también en las redes fue cuando un presentador de la televisión estatal iraní, visiblemente conmocionado y entre lágrimas, fue el encargado de confirmar en vivo la muerte que sacude a Medio Oriente. La transmisión adquirió el mismo tono dramático cuando las luces del estudio se apagaron repentinamente para dar paso a una iluminación de color rojo sangre, por las mismas razones.

El anuncio oficial en Teherán llegó horas después de que Donald Trump y Benjamin Netanyahu comunicaran el éxito de la operación. El presentador leyó un comunicado exaltando la figura del líder de 86 años, afirmando que “bebió el dulce y puro trago del martirio”. Inmediatamente, el régimen declaró 40 días de duelo nacional, mientras en las calles se mezclaban celebraciones de opositores y manifestaciones de dolor de los seguidores del clérigo.

El presentador que se emocionó al anunciar la muerte de Khamenei

Qué ocurre en Irán

Donald Trump confirmó que Estados Unidos inició “importantes operaciones militares” el 28 de febrero con el objetivo de “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario norteamericano fue tajante: “Ali Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, murió”. Según Trump, esta ofensiva busca defender al pueblo estadounidense y ofrecer a los iraníes una oportunidad para retomar el control de su gobierno.

Qué pasa en Irán Anadolu - Anadolu

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel describieron el ataque como un “golpe preventivo” bajo la denominada “Operación León Rugiente”. Según el ejército israelí, la primera ola de bombardeos eliminó a 40 altos comandantes en un minuto, incluyendo al jefe del Estado Mayor, general Abdolrahim Mousavi. Los impactos se registraron cerca de las oficinas del Líder Supremo y en puntos estratégicos de Teherán.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán

La situación en la región es crítica. Tanto Israel como Irán cerraron sus espacios aéreos y activaron protocolos de emergencia en hospitales. Mientras las sirenas sonaban en Israel ante posibles represalias, en Irán se interrumpieron los servicios de telefonía móvil. La incertidumbre política crece en Teherán, donde la Asamblea de Expertos deberá definir la sucesión. El nombre de Ali Larijani, excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, emerge como el candidato más firme para intentar evitar el colapso del sistema en medio de la guerra.