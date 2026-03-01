Así anunció entre lágrimas un presentador de la televisión estatal iraní la muerte del ayatollah Ali Khamenei

Un presentador de la televisión estatal iraní se emocionó hasta las lágrimas al confirmar en vivo la muerte del ayatollah Alí Khamenei, tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos perpetrados este sábado.

La confirmación al interior de la nación islámica del fallecimiento del líder supremo de Irán llegó horas después de que fuera anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, murió. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que fueron asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, escribió Trump.

El fallecimiento del ayatollah provocó celebraciones en Irán, pero también manifestaciones de duelo en el país. “Tras toda una vida de lucha incesante e incansable, Hoseini con un espíritu noble y celestial como la montaña inquebrantable de la tutela (islámica), el padre compasivo de la bondad y la determinación, el líder e imán de los musulmanes, su eminencia el ayatollah Alí Hoseini Khamenei, en el camino de defender la exaltación del santuario sagrado de la República Islámica de Irán, bebió el dulce y puro trago del martirio y se unió al supremo reino celestial”, informó el presentador.

El presentador que se emocionó al anunciar la muerte de Khamenei

Irán declaró 40 días de duelo nacional tras la muerte de su líder supremo, mientras el país -si no se produce un cambio de régimen- se apresta a elegir al sucesor de Khamenei, quien debe ser seleccionado por la Asamblea de Expertos en Liderazgo.

Este es un organismo de 88 clérigos que, en teoría, son elegidos por el pueblo cada ocho años. Sin embargo, la mayoría de los miembros actuales del organismo son clérigos de línea tan dura como el ayatollah Khamenei. La Constitución establece que estos clérigos deben seleccionar al nuevo líder supremo lo antes posible.

Sin embargo, reunir a todos rápidamente, mientras Irán está bajo el ataque de Estados Unidos e Israel, podría resultar difícil por razones de seguridad. Tras la confirmación de la muerte del ayatolá, Irán e Israel intercambiaron nuevos ataques. Irán activó una ofensiva en todo Medio Oriente tras las agresiones de este sábado, incluyendo a países como Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak.