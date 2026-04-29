Así detuvieron al sospechoso de apuñalar a dos personas en Londres: gas pimienta, Taser y patadas en la cabeza

LONDRES.– Dos personas fueron apuñaladas este miércoles en Golders Green, un barrio del noroeste de Londres donde vive una importante comunidad judía, en un episodio que las autoridades investigan como un posible ataque antisemita. Un hombre de 45 años fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato.

El ataque ocurrió por la mañana cuando, según la organización de seguridad comunitaria Shomrim, un individuo fue visto “corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a miembros judíos del público”. Integrantes de esa entidad lograron retener al sospechoso hasta la llegada de la policía, que lo redujo con una pistola eléctrica y procedió a arrestarlo.

Imágenes difundidas en la red social X muestran el momento en que tres agentes le dan la voz de alto al presunto agresor, quien continúa avanzando sin detenerse. Acto seguido, uno de ellos le rocía gas pimienta en la cara, mientras otro le dispara con una pistola Taser.

Así detuvieron a un sospechoso de apuñalar a dos personas en Londres: gas pimienta, Taser y patadas a la cabeza

La acción combinada provocó que el hombre se desplomara, lo que permitió a los efectivos acercarse e inmovilizarlo. “¡Suelta el cuchillo! ¡Suelta el maldito cuchillo!”, se escucha gritar a uno de los agentes de la Policía Metropolitana, ante la negativa del sospechoso a acatar la orden. En ese contexto, dos policías lograron desarmarlo tras propinarle varias patadas en la cabeza y aseguran la escena hasta la llegada de refuerzos.

La Policía Metropolitana informó que las víctimas —un hombre de unos 30 años y otro de alrededor de 70— fueron trasladadas a hospitales y se encuentran en condición estable. También indicó que el agresor intentó atacar a los agentes, aunque ninguno resultó herido. La investigación quedó en manos de la unidad antiterrorista, si bien por el momento el caso no fue formalmente calificado como terrorismo.

El ataque desató una rápida condena política en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de la comunidad judía en el Reino Unido. El primer ministro, Keir Starmer, afirmó: “Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Gran Bretaña”. Y expresó su “preocupación” ante el Parlamento, donde confirmó que la investigación sigue en curso.

Agentes de policía trabajan en el barrio de Golders Green, al norte de London, Inglaterra JUSTIN TALLIS - AFP

En la misma línea, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, advirtió que “la comunidad judía de Londres ha sido el objetivo de una serie de impactantes ataques antisemitas” y subrayó que “no debe haber absolutamente ningún lugar para el antisemitismo en la sociedad”.

El gran rabino de Gran Bretaña, Ephraim Mirvis, sostuvo que el gobierno necesita algo más que palabras para enfrentar ese “odio”, mientras que el presidente israelí, Isaac Herzog, señaló que es necesario actuar con urgencia ante un escenario en el que se ha vuelto “peligroso pasear abiertamente por las calles como judío” en Londres.

El episodio se produce tras una seguidilla de ataques incendiarios contra sitios vinculados a la comunidad judía en las últimas semanas, incluida una sinagoga y ambulancias de una organización benéfica en Golders Green, así como otro templo a pocos kilómetros. Si bien no hubo víctimas fatales, los hechos generaron alarma entre los residentes. La policía informó que hay al menos 25 detenidos en relación con esa ola de ataques.

El momento en el que un hombre apuñala a dos personas en un barrio judío de Londres

Las motivaciones detrás de estos incidentes aún no están claras. Sin embargo, las autoridades analizan una posible vinculación con una reivindicación atribuida a un grupo proiraní denominado Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi). En paralelo, se reforzó la presencia policial en la zona.

Golders Green es uno de los principales centros de la vida judía en Londres, con restaurantes kosher, escuelas y numerosas sinagogas, además de comunidades asiáticas y de Medio Oriente. En todo el Reino Unido, la población judía ronda las 300.000 personas.

En este contexto, el gran rabino advirtió recientemente sobre una “campaña de violencia e intimidación” contra los judíos del país. Según el Community Security Trust, los incidentes antisemitas aumentaron de manera sostenida desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza: se registraron 3700 casos en 2025, frente a 1662 en 2022.

Residentes locales pasan junto a un área acordonada mientras la policía investiga en el barrio de Golders Green, en London, Inglaterra JUSTIN TALLIS - AFP

Uno de los episodios más graves ocurrió en octubre de 2025, cuando un atacante arrolló con su auto a personas congregadas frente a una sinagoga en Manchester durante Yom Kippur y apuñaló a una persona hasta matarla. Otra murió en medio de la intervención policial.

Con información de Associated Press y AFP