Trump dice que no descarta una guerra con Venezuela y su ofensiva ya supera los 100 muertos

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de entrar en guerra con Venezuela, según una entrevista con NBC News hecha pública el viernes, mientras continúa aumentando su presión sobre el régimen chavista con incautación de buques petroleros y una supuesta campaña contra el narcotráfico que acaba de superar el centenar de muertos.

“No lo descarto”, dijo el mandatario en la entrevista telefónica cuando se le preguntó por la posibilidad de un conflicto armado directo con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Narcolancha

“Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe mejor que nadie”, dijo Trump, aunque se negó a decir si la destitución del mandatario venezolano es su objetivo final.

Las declaraciones de Trump se hicieron públicas un día después de que el Ejército norteamericano anunciara la muerte de cinco presuntos “narcoterroristas” en dos nuevos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico, lo que eleva a al menos 104 el número de fallecidos desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

El presidente Donald Trump señala a un periodista después de firmar una orden ejecutiva que reclasifica la marihuana como una droga menos peligrosa, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Washington. Evan Vucci� - AP�

Presión sobre Maduro

Además de referirse a un posible conflicto armado con Caracas, el mandatario norteamericano prometió más incautaciones de petroleros con sanciones norteamericanas que circulen cerca de aguas venezolanas, después de que Washington embargara un buque frente a las costas del país sudamericano la semana pasada.

“Si son lo suficientemente tontos como para seguir navegando, estarán navegando de regreso a uno de nuestros puertos“, dijo Trump a NBC News.

El martes, el mandatario ordenó un “bloqueo” de todos los petroleros que estén en la lista de sanciones de Estados Unidos que entren y salgan de Venezuela, buscando presionar a Caracas a través de su principal fuente de ingresos.

Un petrolero de crudo permanece anclado en el lago de Maracaibo, cerca de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela, el 18 de diciembre de 2025 ALEJANDRO PAREDES� - AFP�

El presidente norteamericano también ha afirmado que pronto Estados Unidos podría optar por ataques terrestres contra el país sudamericano.

Maduro alega que las acciones norteamericanas tienen como objetivo derrocarlo y obtener el control de los recursos petroleros de la nación de la OPEP, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.

Por el momento, el régimen chavista logra mantener abiertas ciertas vías de exportación del crudo venezolano a través de buques que no cuenten con sanciones norteamericanas. El jueves, Caracas autorizó que dos buques petroleros no sancionados zarpen hacia China con alrededor de 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey.

Campaña en el Caribe

En paralelo a ese movimiento comercial, Washington intensificó su ofensiva en la región. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones”, dijo sobre los ataques más recientes el Comando Sur de Estados Unidos en su cuenta de X.

Según el Ejército, tres personas murieron en el primer ataque y otras dos en la segunda embarcación.

La campaña de presión impulsada por Donald Trump contra Nicolás Maduro incluye un refuerzo de la presencia militar estadounidense en la zona y más de dos decenas de operaciones contra presuntas naves del narcotráfico en el océano Pacífico y el mar Caribe, en las inmediaciones de Venezuela.

Aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos permanecen en el Aeropuerto Internacional Mercedita el 18 de diciembre de 2025, en Ponce, Puerto Rico MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO� - AFP�

Hasta el momento, la administración de Donald Trump no ha presentado pruebas públicas que vinculen a las embarcaciones atacadas con el contrabando de drogas, lo que abrió un intenso debate sobre el marco legal de estas operaciones. Organismos de la ONU, expertos en derecho internacional y organizaciones no gubernamentales cuestionaron la legalidad de los ataques.

Las objeciones también alcanzaron al Congreso. Legisladores de la oposición demócrata, pero también de la mayoría republicana, sostienen que el presidente carece de autoridad legal para ordenar este tipo de acciones militares. Pese a ello, la Cámara de Representantes rechazó el miércoles dos iniciativas destinadas a establecer límites jurídicos a estas operaciones, y propuestas similares corrieron la misma suerte en el Senado.

Agencias AFP y Reuters