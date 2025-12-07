Atacan con gas pimienta a pasajeros en el aeropuerto de Londres: hay un detenido

LONDRES.- La policía británica informó que un hombre fue arrestado bajo sospecha de formar parte de un grupo que roció gas pimienta contra varias personas en el aeropuerto londinense de Heathrow este domingo por la mañana (hora local). El ataque obligó a los equipos de emergencia a responder al incidente que tuvo lugar en el estacionamiento de la Terminal 3 del aeropuerto más grande y transitado de Reino Unido.

La Policía Metropolitana indicó que el incidente fue aislado y no está relacionado con terrorismo ni protestas. En tanto, detalló que las investigaciones para determinar su identidad e intenciones continúan.

“Varias personas fueron rociadas con lo que se cree que es gas pimienta por un grupo de hombres que luego huyeron del lugar. Agentes armados acudieron al lugar y arrestaron a un hombre como sospechoso de agresión. Permanece bajo custodia y las investigaciones continúan para localizar a otros sospechosos”, declaró la policía en un comunicado.

La detención del sospechoso

En videos que comenzaron a circular en redes sociales se puede ver al sospechoso siendo detenido y esposado por los efectivos policiales luego del incidente. Hasta el momento continúan los operativos para encontrar al resto, que huyó a los pocos minutos.

En tanto, cinco de las personas agredidas fueron trasladadas al hospital. “Se cree que sus lesiones no ponen en peligro su vida“, detalló el parte policial. Los equipos de ambulancias atendieron a aproximadamente 21 personas en el lugar y solo las de mayor gravedad fueron llevadas a los centros de salud cercanos.

El incidente y los posteriores operativos de seguridad provocaron algunas interrupciones y demoras de tránsito en la zona. A su vez, los pasajeros que utilizaban la terminal también se vieron afectados durante varias horas.

La Policía Metropolitana informó que las primeras investigaciones arrojaron que el hecho en el estacionamiento de la Terminal 3 ocurrió después de que “escalara una discusión entre dos grupos que se conocían”. “No estamos tratando este incidente como terrorismo”, reiteraron.

Según indicó el medio local The Guardian, un portavoz del aeropuerto de Heathrow afirmó que sus equipos estaban respondiendo al incidente junto con los servicios de emergencia. Desde la terminal aérea recomendaron a los pasajeros que tengan un vuelo programado que reserven un tiempo adicional al llegar al aeropuerto y que, si tienen alguna duda, consulten con su aerolínea.

En tanto, la terminal permaneció abierta durante todo el incidente, aunque sí se provocaron algunas interrupciones en el tráfico y el transporte público.

Agencias ANSA y AP