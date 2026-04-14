Ataque en una escuela de Turquía: al menos 16 personas heridas

ANKARA, Turquía.– Un antiguo alumno abrió fuego en una escuela secundaria del sureste de Turquía el martes e hirió al menos a 16 personas antes de suicidarse.

El atacante de 18 años, armado con una escopeta, disparó al azar dentro de una escuela secundaria vocacional en Siverek, en la provincia de Sanliurfa, informaron autoridades locales. Más tarde, se suicidó con la misma escopeta después de ser “acorralado por la policía”, dijo el gobernador Hasan Sildak.

Esta fotografía proporcionada y difundida el 14 de abril de 2026 por la agencia de noticias turca DHA muestra a un estudiante herido siendo evacuado HANDOUT - DHA (Demiroren News Agency)

El ataque dejó 10 estudiantes, cuatro maestros, un empleado de la cantina y un agente de policía heridos, dijo Sildak. Si bien la mayoría de ellos estaban siendo atendidos en Siverek, cinco de los maestros y estudiantes heridos fueron trasladados a un hospital en la capital provincial porque sus lesiones eran más graves, dijo el gobernador.

El motivo para el ataque sigue sin estar claro. Los tiroteos escolares son poco frecuentes en Turquía.

El atacante no tenía antecedentes penales, dijo Sildak. La escuela había sido declarada segura y no se asignó a ningún agente de policía permanente para protegerla, agregó, calificando el tiroteo como un “incidente aislado”. Según el gobernador, el atacante había asistido a la institución educativa durante un año, en noveno grado.

El ataque

La televisora NTV y otros reportes en medios dijeron que el agresor había amenazado con un ataque a la escuela en redes sociales antes del tiroteo.

Un estudiante dijo a la agencia Anadolu, administrada por el estado, que él y un amigo saltaron por la ventana de su aula para huir del atacante.

“De repente entró al salón de clases y disparó. Disparó cuatro o cinco veces. Dos personas fueron alcanzadas. Luego fue al siguiente salón de clases”, dijo Omer Furkan Sayar a Anadolu. “Primero nos tiramos al suelo y luego dos de nosotros saltamos por la ventana”, agregó.

Esta fotografía proporcionada y difundida el 14 de abril de 2026 por la agencia de noticias turca DHA muestra a fuerzas especiales de seguridad rodeando la escuela HANDOUT - DHA (Demiroren News Agency)

“No dijo nada, entró y empezó a disparar directamente”, continuó Sayar.

“Primero abrió fuego al azar en el patio y luego dentro del establecimiento”, relató un testigo citado por la agencia de prensa privada IHA.

Reportes en medios indicaron que todos los estudiantes fueron evacuados y se desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía después de que el agresor se negara a entregarse.

Esta fotografía proporcionada y difundida el 14 de abril de 2026 por la agencia de noticias turca DHA muestra a fuerzas especiales de seguridad rodeando la escuela HANDOUT - DHA (Demiroren News Agency)

“El individuo fue acorralado dentro del edificio mediante la intervención policial y murió después de dispararse a sí mismo”, dijo Sildak a los periodistas. Agregó que se llevaría a cabo una investigación “exhaustiva” sobre el suceso.

Imágenes de video mostraron a decenas de estudiantes corriendo fuera de la escuela hacia la reja y luego a la calle.

Si bien los tiroteos en escuelas no son comunes en Turquía, a veces se reportan ataques con arma blanca. En marzo, un exalumno ingresó a una escuela secundaria en Estambul y apuñaló a una profesora de biología, que luego murió a causa de las heridas. Un estudiante y otro docente también resultaron heridos antes de que el atacante fuera arrestado.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times