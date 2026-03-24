Autorizan el traslado de Bolsonaro para cumplir prisión domiciliaria durante 90 días por su delicado estado de salud

BRASILIA. – El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño Alexandre de Moraes concedió este martes una tregua humanitaria al expresidente Jair Bolsonaro, al autorizar que cumpla su condena de más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado bajo régimen de arresto domiciliario por un plazo inicial de 90 días.

El magistrado, que históricamente ha mantenido una postura de máximo rigor frente a los pedidos de la defensa, accedió a flexibilizar la reclusión del exmandatario (2019-2022) para permitir su recuperación de un cuadro de bronconeumonía bacteriana que el 13 de marzo forzó su salida de la celda y su posterior internación hospitalaria en una clínica privada en Brasilia.

La decisión se apoya en un dictamen de la Procuraduría General de la República, que el lunes consideró necesaria la medida ante la fragilidad de la salud de Bolsonaro, de 71 años, quien permanece en una situación clínica definida como de alta complejidad.

Policías controlan la llegada del expresidente Jair Bolsonaro al hospital para una cirugía (Archivo) Eraldo Peres - AP

Bolsonaro deberá volver a usar una tobillera electrónica las 24 horas del día. Además, tendrá prohibido el acceso a teléfonos celulares, Internet o cualquier otro canal de contacto con el exterior, ya sea de forma directa o por intermedio de terceras personas. Las visitas de sus hijos serán limitadas a horarios y días específicos.

Veintisiete años de condena

Esta tregua médica se produce 119 días después de que Bolsonaro comenzara a cumplir la condena de 27 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en la tentativa de golpe de Estado de 2022 y por liderar una organización criminal que buscó subvertir el orden democrático tras su derrota en las urnas.

El beneficio comenzará a regir de forma efectiva una vez que Bolsonaro reciba el alta del Hospital DF Star, donde actualmente se encuentra bajo tratamiento antibiótico intensivo tras sufrir una “bronconeumonía aspirativa” confirmada mediante tomografía de tórax.

Vehículos de la Policía Penal están estacionados afuera del hospital tras uno de los ingresos del mandatario (Archivo) SERGIO LIMA - AFP

Al concluir el plazo de 90 días, el tribunal ordenará una nueva pericia médica para determinar si el estado de salud le permite su regreso al complejo penitenciario o si su estancia en casa debe ser prorrogada.

Según destacó Moraes en el fallo, de 40 páginas, la literatura médica indica que la recuperación total de esta afección en pacientes de edad avanzada puede demandar hasta tres meses de cuidados estrictos en un ambiente controlado para evitar complicaciones fatales.

Hasta su reciente hospitalización, Bolsonaro permanecía alojado en la denominada “Papudinha”, un ala con comodidades especiales que incluían una cocina privada y un área de 64 metros cuadrados. A pesar de estos cuidados, el rápido deterioro de su saturación de oxígeno precipitó una emergencia médica que ahora deriva en este paréntesis de reclusión domiciliaria.

Moraes enfatizó que, si bien la estructura donde Bolsonaro cumplía su pena contaba con recursos de excelencia y atención médica tres veces al día, la excepcionalidad del cuadro respiratorio actual justifica el traslado a su residencia privada en la capital brasileña.