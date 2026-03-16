Bolsonaro muestra una leve mejoría, pero sigue internado en terapia intensiva por neumonía

SAN PABLO.– Hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star de Brasilia desde el viernes por una bronconeumonía, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro mostró en las últimas 24 horas signos de mejoría clínica y en los resultados de laboratorio, según informó el equipo médico que lo atiende.

Los médicos señalaron que el exmandatario, de 70 años, presenta una recuperación de la función renal y una reducción parcial de los marcadores inflamatorios, lo que indica una respuesta favorable al tratamiento con antibióticos. Bolsonaro permanece internado por una “neumonía bacteriana bilateral resultante de un episodio de broncoaspiración”, de acuerdo con el parte difundido por el centro médico.

Pese a esta evolución positiva, el exjefe de Estado continúa bajo monitoreo en terapia intensiva y, por el momento, no se prevé su alta de la UCI.

(FILES) Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures from his residence in Brasilia on September 3, 2025. Former Brazilian president Jair Bolsonaro was taken to hospital on March 13, 2026 after feeling unwell at the prison where he is serving a sentence for plotting a coup, his son said. (Photo by Sergio Lima / AFP)� SERGIO LIMA� - AFP�

Bolsonaro fue trasladado de urgencia el viernes al hospital DF Star desde el complejo penitenciario donde cumple una condena de 27 años por el intento de golpe de Estado de 2023. El exmandatario había sido ingresado con fiebre alta, sudoración y escalofríos, síntomas que llevaron a los médicos a diagnosticar una infección pulmonar severa.

En los primeros partes médicos difundidos tras su internación, los especialistas señalaron que presentaba marcadores inflamatorios elevados y alteraciones en la función renal, lo que obligó a intensificar el tratamiento con antibióticos y mantener una vigilancia estrecha en cuidados intensivos.

Durante el fin de semana, el equipo médico continuó con terapias de apoyo, incluida hidratación intravenosa y seguimiento respiratorio constante, debido al riesgo de complicaciones asociado a la bronconeumonía, especialmente en pacientes de edad avanzada.

El 23 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Brasil aprobó una solicitud de los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro para que fuera liberado de prisión y pudiera someterse a una cirugía por una hernia inguinal MAGNUS NASCIMENTO� - AFP�

El historial médico del expresidente también es un factor de atención para los médicos. Desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018, Bolsonaro ha sido hospitalizado en varias ocasiones por complicaciones relacionadas con ese ataque, principalmente problemas digestivos.

En enero de este año, Bolsonaro sufrió un traumatismo craneoencefálico leve tras una caída que le provocó un golpe en la cabeza en la sede de la Policía Federal (PF) en Brasilia, donde cumple condena. A fines de diciembre de 2025, había sido intervenido por una hernia inguinal.

Su hospitalización también reavivó el debate político en Brasil. Familiares y aliados han solicitado en reiteradas oportunidades al Supremo Tribunal Federal que le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud, aunque hasta ahora la justicia no ha accedido a ese pedido. Solamente lograron que el asediado exlíder fuera trasladado en enero de la sede local de la policía federal a una celda más amplia.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y continúa siendo una figura central de la oposición al presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Mientras permanece internado, su entorno político sigue activo y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, es mencionado como posible candidato presidencial en las próximas elecciones.

Agencias AP y Reuters y diario OGlobo/GDA