Trasladan a Bolsonaro de la cárcel al hospital tras vómitos y escalofríos y crece la preocupación por su estado de salud

BRASILIA.– El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en terapia intensiva con bronconeumonía, según una fuente del gobierno del Distrito Federal, tras ser trasladado el viernes al hospital después de presentar un cuadro de malestar físico en la cárcel de Brasilia donde cumple una condena por intento de golpe de Estado.

"Mi padre está camino al hospital, una vez más. Informaciones preliminares de que despertó con escalofríos y vomitó bastante“, informó en X su hijo Flávio Bolsonaro, senador y precandidato a presidente para las elecciones de octubre.

Jair Bolsonaro junto a su hijo Flávio Bolsonaro, en Brasilia, el 2 de octubre de 2022 EVARISTO SA� - AFP�

Según el medio local O Globo, Bolsonaro está siendo atendido en el hospital privado DF Star, en Brasilia. Se espera que permanezca hospitalizado durante siete días por recomendación médica, pero aún no se ha publicado un informe oficial.

Familiares del expresidente recibieron la información de que presentó una caída en la oxigenación de la sangre y se evaluó que las instalaciones médicas del centro donde está detenido no serían suficientes para atenderlo en esas condiciones, por lo que se decidió trasladarlo al hospital.

Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez…



Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante.



Peço orações para que não seja nada grave. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

En el mismo mensaje, Flávio Bolsonaro pidió apoyo a los seguidores de su padre. “Pido oraciones para que no sea nada grave”, afirmó el legislador.

El exmandatario, de 70 años, ha padecido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018. Bolsonaro debió pasar por varias cirugías y sufre crisis de hipo, en ocasiones acompañadas por vómitos.

Pedido de prisión domiciliaria

El abogado Paulo Cunha Bueno, integrante de la defensa de Bolsonaro, volvió a pedir la prisión domiciliaria y citó el caso del expresidente Fernando Collor, quien cumple su condena en su casa por decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

No obstante, la corte suprema ha negado pedidos de su defensa para que cumpla la condena en prisión domiciliaria “humanitaria”.

Bolsonaro, al mando de Brasil entre 2019 y 2022, está recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le asignaron un espacio normalmente reservado para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

Vista de motocicletas policiales estacionadas frente al hospital DF Star, en Brasilia, el 13 de marzo de 2026 EVARISTO SA� - AFP�

En 2025, la corte lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político. Designó a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, como candidato de la derecha para enfrentar al actual mandatario, de 80 años, quien ya adelantó que buscará la reelección.

Según la última encuesta del instituto Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en una eventual segunda vuelta.

Corte rechaza la visita norteamericana

En paralelo, Moraes revocó una autorización concedida dos días antes para la visita del asesor del presidente norteamericano, Donald Trump, Darren Beattie, al expresidente brasileño.

El cambio de postura, según informaron importantes medios locales, se produjo tras un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, en el que advertía al STF que la reunión podría constituir una “injerencia indebida en los asuntos internos de Brasil”.

Vista de la ambulancia y del convoy que traslada a Bolsonaro al hospital DF Star EVARISTO SA� - AFP�

El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, aclaró que la solicitud para visitar a Bolsonaro “nunca pasó” por el ministerio ni fue objeto de comunicaciones oficiales con la diplomacia brasileña.

Según Vieira, la visa de Beattie se concedió con base en una solicitud presentada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicaba como propósito del viaje la participación en el Foro Brasil–Estados Unidos sobre Minerales Críticos, programado para el 18 de marzo en San Pablo, así como reuniones con representantes del gobierno brasileño.

El programa oficial comunicado a las autoridades de Brasilia no incluía ninguna reunión con Bolsonaro.

Agencias AFP y ANSA y diario O Globo