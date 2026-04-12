Qué se sabe de los resultados de las Elecciones en Perú 2026

Perú afronta este domingo 12 de abril una jornada electoral decisiva para definir el rumbo de su Poder Ejecutivo. Los ciudadanos habilitados para sufragar acuden a las urnas en un contexto de alta volatilidad política, marcado por la reciente destitución de José Jerí.

El expresidente protagonizó uno de los gobiernos más cortos de la historia reciente, dado que asumió el cargo el 10 de octubre de 2025 y dejó sus funciones el 17 de febrero último. Tras este quiebre institucional, la justicia electoral dispuso el llamado a los comicios actuales para encontrar un sucesor que tome posesión del mando el 28 de julio próximo.

La oferta electoral resulta inusualmente amplia. Más de 30 fórmulas presidenciales compiten en esta contienda, lo que convierte a este proceso en uno de los eventos con mayor cantidad de postulantes en América Latina durante los años recientes.

Hay una gran expectativa por esta elección en el país CONNIE FRANCE - AFP

Cada espacio político presenta una estructura integral que incluye al candidato a la presidencia junto a los postulantes para primer y segundo vicepresidente. Además de la figura del primer mandatario, el electorado define la conformación del Legislativo mediante la elección de senadores y diputados, así como de los miembros del Parlamento Andino, órganos clave para la gobernabilidad del país.

El análisis de las encuestas sugiere una fragmentación profunda del voto, motivo por el cual los especialistas proyectan la realización de un balotaje. La normativa electoral peruana establece que, si ningún postulante alcanza el 50% de los sufragios, resulta necesaria una segunda vuelta para definir al ganador.

En caso de cumplirse este escenario, el proceso se trasladará al domingo 7 de junio. La incertidumbre sobre el resultado final se alimenta de un clima de escepticismo social, potenciado por una crisis persistente que golpea al país. Según los sondeos, la inseguridad y los recurrentes casos de corrupción generan una fatiga ciudadana que se refleja en una elevada intención de voto en blanco, nulo o indeciso, la cual supera hoy el 35% del padrón electoral.

Más de 30 fórmulas compiten en la votación Cesar Palomino - AP

El electorado peruano, ante este panorama, se enfrenta a una oferta atomizada que complica la lectura de las preferencias. Mientras los candidatos intensifican sus cierres de campaña, la mirada de los observadores regionales permanece atenta a la capacidad del próximo presidente para estabilizar la nación tras la salida anticipada de Jerí. La fragmentación del arco político obliga a las fuerzas en pugna a negociar apoyos constantes si pretenden asegurar una gestión viable a partir de julio.

La jornada de sufragio marca, por tanto, el inicio de una definición que requiere de dos instancias de votación para legitimar a la autoridad máxima del Estado peruano. Los centros de votación operan bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada cívica, mientras el país aguarda el recuento oficial que aclarará si existe la posibilidad de evitar el balotaje o si la contienda se prolongará hasta junio, tal como sugieren los datos previos al inicio de la votación masiva de este domingo en cada rincón del territorio peruano.