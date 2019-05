Se espera que hoy los duques de Sussex anuncien cómo llamarán a su primer hijo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019 • 07:36

WINDSOR.- Albert, Philip, Arthur y James. Pero más que nada Arthur. Ese es el nombre favorito de las casas de apuestas británicas que, como ya es tradición, tienen abiertas las apuestas para dar con el nombre del primer hijo del príncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle. El misterio debería revelarse en breve.

Arthur es un nombre real tradicional que además forma parte del nombre completo del abuelo, el príncipe de Gales Charles Philip Arthur George, y de su tío, el duque de Cambridge William Arthur Philip Louis.

No es sólo esto lo que aún resta conocerse sobre el que ya fue apodado por la prensa como "Baby Sussex". Tampoco se sabe dónde nació: primero se creyó que Meghan había dado a luz en el santuario de Frogmore Cottage, la casa de los Sussex en la finca Windsor del Reino Unido. Pero de acuerdo con lo publicado por el diario Daily Mail la esposa de Harry tuvo a su hijo en un hospital de Londres, posiblemente en The Portland. Desde el lugar, aseguraron: "No podemos confirmar las especulaciones sobre las personas que pueden o no haber sido atendidas aquí".

Lo que sí se sabe es que el bebé es un varón que pesó más de tres kilos y que llegó al mundo de madrugada. También, que tanto él como su madre están sanos y bien, según lo comunicó el Palacio de Buckingham. Y que el papá está feliz. "Cómo hacen las mujeres lo que hacen está más allá de la comprensión, pero los dos estamos absolutamente emocionados y muy agradecidos por el hermoso apoyo de todos", dijo Harry a un grupo de periodistas en Windsor, en el oeste de Londres, donde vive la pareja.

Se espera que hoy los duques de Sussex anuncien cómo llamarán a su primer hijo Fuente: AFP

"Fue asombroso, absolutamente increíble. Como digo, estoy tan increíblemente orgulloso de mi esposa y, como dicen todos los padres, el bebé es absolutamente asombroso, este pequeño bebé es absolutamente para morirse", agregó el nieto de la reina Isabel II, quien estuvo presente en el nacimiento.

Ahora se espera que la pareja presente a su hijo durante una sesión de fotos en los jardines del Castillo de Windsor que probablemente tendrá lugar el miércoles, lo que permitirá a la madre y al bebé unos días para recuperarse.

El bebé es el octavo bisnieto de la reina de 93 años, la monarca con el reinado más largo del mundo, y podría tener derecho a la doble ciudadanía británica y estadounidense, según las normas de nacionalidad. Sin embargo, no se convertirá inmediatamente en príncipe, ya que ese título deberá ser otorgado por la reina mediante la emisión de lo que se conoce como una carta de patente.

Para muchos, este nacimiento representa un momento significativo para la monarquía, debido a que se trata del primer bebé racialmente mixto en ocupar una posición destacada en la realeza británica.

Se espera que hoy los duques de Sussex anuncien cómo llamarán a su primer hijo

Agencias Reuters y ANSA