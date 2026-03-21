Benito Juárez, el admirado y denostado primer presidente indígena de México

En un remoto pueblo indígena zapoteco, enclavado en las montañas del estado de Oaxaca, nació hace 220 años un hombre que dejó uno de los legados más importantes en la historia de México.

Benito Juárez García es considerado como el presidente que instauró el marco de leyes e instituciones que son la base del país actual.

Y es que antes de su mandato, México había transitado por numerosas pugnas por el poder, tenía instituciones endebles y pasó por guerras con Texas y Estados Unidos que desmembraron al país.

“La mayor aportación de Juárez y su grupo fue la modernización de México. La creación del Estado mexicano, pues hasta ese momento no había existido el país como nación”, dijo el historiador Raúl González, un investigador de la vida del expresidente mexicano, a BBC Mundo en una entrevista en 2022.

Pero Juárez, quien fue el primer presidente indígena que ha tenido México, no estuvo exento de críticas, las cuales persisten hasta la actualidad.

Muchas de ellas proceden de la separación de la Iglesia-Estado que Juárez instauró en un país profundamente católico. Pero otras persiguen la imagen del jurista y político por aspectos personales, como una supuesta búsqueda del poder a toda costa o hasta el hecho de haber sido masón.

Frente a las acusaciones populares, González explicó qué hay alrededor de los mitos y verdades del hombre reconocido en la región latinoamericana como el Benemérito de las Américas.

Los orígenes de Juárez

Juárez nació el 21 de marzo de 1806 —todavía en el Virreinato de la Nueva España— en el pueblo de Guelatao, en el seno de una familia zapoteca.

A los 3 años quedó huérfano, por lo que pasó al cuidado de abuelos y tíos.

“Desde muy joven se dio cuenta de la necesidad de tener una educación. Su tío algo le enseñó de lectura y castellano, porque él hablaba zapoteco, pero él sabía que había que estudiar porque era la única manera de progresar”, explicó González, citando los documentos biográficos del expresidente.

Se mudó a la ciudad de Oaxaca, la capital de ese estado, donde primero fue el protegido de un genovés, Antonio Maza —cuya hija Margarita a la postre sería la esposa de Juárez—, y después quedó bajo la crianza de un encuadernador, Antonio Salanueva, quien le dio estudios y trabajo desde su juventud.

“Juárez se destacó como estudiante. Era bastante dedicado y brillante”, explicó González. Tanto es así que el joven Juárez se volvió abogado y profesor de derecho.

Ya siendo adulto, su carrera en la política y la jurisprudencia siguió un veloz ascenso: fue diputado y gobernador de Oaxaca, ministro de Justicia nacional, presidente de la Suprema Corte y presidente de México.

En toda esa trayectoria es en la que Juárez se forja entre el liberalismo de la época y lleva al país a una gran proceso de transformación.

"El respeto al derecho ajeno es la paz": esta es una de las frases más recordadas de Juárez, la cual está inscrita en el museo de su natal Guelatao, Oaxaca INAH

¿Sufrió de racismo?

En un país con una histórica deuda con su población indígena, reducida y relegada durante siglos, el que hubiera un presidente de México zapoteco fue un hecho extraordinario para el país.

Sin embargo, González advirtió que no hay evidencias históricas que indiquen que Juárez fue discriminado —o beneficiado— por su condición indígena.

“A pesar de que sea un tema que en la actualidad nos suene mucho, él nunca menciona haber sufrido discriminación. Lo cierto es que cuando entra a la escuela, ahí nota, eso sí, la distinción entre niños pobres y ricos, pero no por ser indígena. Él dice: ‘Nosotros los pobres no teníamos toda la atención que sí los que tenían recursos’”, explicó González.

El tener una estatura de 1,40 metros tampoco fue un complejo en su vida de adulto.

¿Fue autoritario?

Una de las críticas que han perdurado a lo largo de los años sobre Juárez fue cómo ejercía el poder.

Una es que presuntamente fue autoritario con los indígenas, como en una revuelta que se suscitó cuando él era gobernador de Oaxaca.

En 1847, pobladores de la localidad zapoteca de Juchitán protestaron por el control de un yacimiento de sal. Juárez optó por respaldar la resolución de un juez que los desfavorecía. El gobernador fue acusado de incendiar casas de los indígenas para reprimir la protesta.

Según González, “Juárez ordenó que se cumpla la sentencia”, pues para él, como jurista, la “ley no debe hacer diferencias” por la raza de alguien.

“No se les está atacando por ser indígenas, sino que están violando una orden judicial”, dijo el entonces gobernador.

Por el contrario, otros investigadores, como el historiador Jesús Velasco, han sostenido que Juárez era “bastante autoritario”, según escribió en un artículo hace unos años.

Muy pocas veces la población indígena de México ha tenido aspirantes a la presidencia del país. En 2018 lo intentó María de Jesús Patricio Getty Images

La separación Iglesia-Estado

La vida de Juárez transitó en tiempos en que se acentuó el nacionalismo, producto de la independencia de 1821, y donde la Iglesia católica se posicionó como un poder paralelo al político.

Para la década de 1850, la Iglesia tenía “un poder incluso superior al del Estado”, explicó González, por el manejo de actividades fundamentales para el país: desde la impartición de justicia, la educación, el registro de la población y hasta la minería y el usufructo de tierras.

“Una de las grandes aportaciones de Benito Juárez fueron entonces las Leyes de Reforma cuando llegó a la presidencia, en 1857”, señaló el historiador.

Las leyes liberales establecieron constitucionalmente la separación Iglesia-Estado, la libertad de culto, la nacionalización de bienes no relacionados con el clero, la creación de tribunales civiles y el registro civil.

Pero esto generó una gran oposición del ala conservadora del país y el descontento social de una parte de la población que sentía que la religión estaba bajo “ataque”.

Benito Juárez en una caricatura política de un grupo conservador del siglo XIX INAH

El tratado McLane-Ocampo

México se sumió en un nuevo conflicto interno en la Guerra de Reforma entre liberales y conservadores, por lo que Juárez se vio orillado a sostener un gobierno sin apoyo militar.

Fue durante esta etapa que se dio el tratado McLane-Ocampo, firmado en México por el canciller mexicano Melchor Ocampo y el enviado estadounidense Robert McLane.

El pacto otorgaba el derecho de tránsito a EE.UU. en el istmo de Tehuantepec, un estrecho estratégico entre el Pacífico y el golfo de México, cuando el Canal de Panamá aún no existía.

A cambio Juárez buscaba el apoyo militar estadounidense para hacer frente al intento de los conservadores de reinstaurar una monarquía en México, con un europeo a la cabeza.

La firma del tratado fue vista por los críticos de Juárez como una muestra de que, con tal de sostenerse en el poder, estaría dispuesto a ceder el control de territorio mexicano ante EE.UU., el repudiado vecino que había despojado al país de la mitad de su territorio 11 años atrás.

Pero el tratado nunca fue ratificado por el Congreso de EE.UU., por lo que en términos reales fue un pacto que nunca entró en vigor.

Pero eso y por las Leyes de Reforma, los gobiernos liberales no tuvieron apoyo popular, explicó González.

“En términos generales, la gente se opuso, porque en su vida cotidiana parecía que no le afectaba. Pero no se daba cuenta qué estaba en juego, que es la viabilidad del país e incluso la existencia como nación independiente. Eso lo explicó Juárez en un manifiesto”, señaló el historiador.

El Hemiciclo a Juárez es uno de los monumentos más importantes de Ciudad de México Getty Images

Benemérito de las Américas

El gobierno de Juárez enfrentó la invasión de Francia de 1862, año en que se da la famosa Batalla de Puebla del 5 de mayo en la que el ejército mexicano vence a una de las más poderosas tropas europeas.

Aunque a la postre se impondría el Segundo Imperio Mexicano, con un archiduque austríaco a la cabeza apoyado por el emperador francés Napoleón III, por los conservadores mexicanos y por El Vaticano, Juárez sostuvo un gobierno itinerante.

Su lucha para restaurar la república en 1867 ha sido remarcada en México y otros países de América Latina como una gesta audaz para un jefe de Estado civil, que nunca perteneció a la milicia.

“No era militar y en su grupo no había militares, pero hizo una estrategia para hacer oposición y contrapeso a la intervención”, señaló González.

En países como Colombia, Perú, Argentina y República Dominicana es homenajeado por sus acciones contra el intervencionismo extranjero. Desde entonces es celebrado como el Benemérito de las Américas.

La masonería de Juárez

Desde sus tiempos en el estado de Oaxaca, Juárez se afilió a los masones y a lo largo de su vida alcanzó el máximo grado dentro de la logia mexicana.

Esto llevó al expresidente a ser criticado por los señalamientos que comúnmente reciben los masones en todo el mundo, como el que son parte de un clan internacional detrás del poder.

González señaló que Juárez era católico, aunque “no muy prácticamente”, y que el pertenecer a la masonería era parte de un momento de su época.

“Era masón desde 1847, en ese momento no tenía ninguna asociación a nivel internacional que lo influenciara. Lo que sucede es que en ese momento no existía otra forma de agrupación política. Existía el pensamiento conservador, el pensamiento liberal, no existían partidos como los entendemos ahora, como agrupación con objetivos”, dijo el historiador.

“Estas logias eran una forma de agruparse y discutir políticamente, y eso perduró ya bien entrado el siglo XIX. Había eso y clubes para impulsar la candidatura de uno u otro político”, sumó.

Para el investigador, el masonismo de Juárez estuvo por un lado de su actuación política. “No se ve su influencia en la práctica”.

Juárez perteneció a una logia local de los masones, algo que le atrajo críticas desde entonces Getty Images

El padre del México actual

Tras la restauración de la república de 1866, Juárez y los liberales nuevamente gobernaron desde Ciudad de México.

En su discurso de victoria pronunció su famosa frase: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

A partir de entonces enfrentó pugnas políticas entre los liberales que buscaban acceder a la presidencia. Juárez ganó las elecciones de 1968 y se mantuvo hasta 1872, año en que muere el 18 de julio.

Diversos historiadores coinciden en que el momento fue esencial para el país, pues las Leyes de Reforma y el marco institucional que restauró Juárez son la base del país actual.

González consideró que es “la mayor aportación de Juárez y su grupo” a la modernización de México, un país que hasta entonces estaba dominado por relaciones de grupos de poder con intereses muy divergentes.

“Muchas de las cosas que hizo Juárez solo son aplicables a su contexto histórico. Pero la creación del Estado nacional, soberano e independiente, esa es una aportación atemporal que no puede ser mutada en el tiempo”, sostuvo.

“Cometió errores, no fue perfecto. Pero yo creo que en el balance fueron menos los que se cometieron. Es un balance muy positivo”.