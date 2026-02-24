LA NACION

Internaron al exprimer ministro de Noruega tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

Thorbjørn Jagland fue imputado por corrupción luego de que se revelara que mantuvo un contacto sostenido con Epstein entre 2011 y 2019

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El ex primer ministro fue imputado por corrupción luego de que se revelara que mantuvo un contacto sostenido con Epstein entre 2011 y 2019
El ex primer ministro fue imputado por corrupción luego de que se revelara que mantuvo un contacto sostenido con Epstein entre 2011 y 2019

El ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland fue hospitalizado en las últimas horas como consecuencia de un cuadro de estrés, según informaron este martes los medios locales Nettavisten y NRK News. La internación se produce en medio de una investigación judicial en su contra sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Su abogado defensor, Anders Brosveet, quién confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa, vinculó de manera directa el deterioro en la salud del exmandatario con la “tensión” a la que ha estado expuesto desde que se hicieron públicos sus contactos con el financista estadounidense.

Si bien informó que el estado de salud de Jagland requiere un “seguimiento médico a largo plazo”, desmintió las versiones que circularon en alumnos medios locales que sugerían que el ex primer ministro había intentado suicidarse.

En Noruega investigan la relación que Jagland mantenía con Epstein
En Noruega investigan la relación que Jagland mantenía con Epstein

Jagland se encuentra actualmente bajo la lupa de Økokrim, Autoridad para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega.

El organismo presentó cargos por corrupción contra el ex primer ministro luego de que la publicación de correos electrónicos revelara que mantuvo un contacto sostenido con Epstein entre 2011 y 2019.

Recientemente la policía registró sus propiedades, incluidos el departamento ubicado en el exclusivo barrio de Frogner y su residencia en la localidad de Risør. Estos operativos intentan comprenden la relación que, según los documentos analizados, trascendió el ámbito protocolar.

De acuerdo con el material que forma parte de la investigación, el contacto con Epstein era tal que llegó a solicitarle dinero prestado al financista pedófilo convicto para la compra de un departamento.

Asimismo, se sospecha que a Jagland se le ofrecieron viajes y estancias de lujos en los apartamentos de Epstein en París y Nueva York.

Desde que comenzó la investigación judicial en su contra, el ex mandatario se limitó a declarar a la prensa: “Sólo tengo una cosa que decir: estoy contento de que se aclare el caso”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Así fue el operativo militar para asesinar al capo narco mexicano “El Mencho
    1

    Así fue el operativo militar para asesinar al capo narco mexicano “El Mencho”

  2. Activistas colgaron en el Louvre una foto del expríncipe Andrés tras su arresto
    2

    Activistas colgaron en el Louvre una foto del expríncipe Andrés tras su arresto

  3. Dónde queda Jalisco, el estado en el que fue asesinado El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación
    3

    Dónde queda Jalisco, el estado mexicano en el que fue asesinado El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

  4. Las impactantes imágenes del temporal en Brasil: barrios aislados, lluvias récord y al menos 23 muertos
    4

    Al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos por lluvias extremas en el sureste de Brasil