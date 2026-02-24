Internaron al exprimer ministro de Noruega tras revelarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

El ex primer ministro de Noruega, Thorbjørn Jagland fue hospitalizado en las últimas horas como consecuencia de un cuadro de estrés, según informaron este martes los medios locales Nettavisten y NRK News. La internación se produce en medio de una investigación judicial en su contra sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Su abogado defensor, Anders Brosveet, quién confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa, vinculó de manera directa el deterioro en la salud del exmandatario con la “tensión” a la que ha estado expuesto desde que se hicieron públicos sus contactos con el financista estadounidense.

Si bien informó que el estado de salud de Jagland requiere un “seguimiento médico a largo plazo”, desmintió las versiones que circularon en alumnos medios locales que sugerían que el ex primer ministro había intentado suicidarse.

En Noruega investigan la relación que Jagland mantenía con Epstein

Jagland se encuentra actualmente bajo la lupa de Økokrim, Autoridad para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega.

El organismo presentó cargos por corrupción contra el ex primer ministro luego de que la publicación de correos electrónicos revelara que mantuvo un contacto sostenido con Epstein entre 2011 y 2019.

Recientemente la policía registró sus propiedades, incluidos el departamento ubicado en el exclusivo barrio de Frogner y su residencia en la localidad de Risør. Estos operativos intentan comprenden la relación que, según los documentos analizados, trascendió el ámbito protocolar.

De acuerdo con el material que forma parte de la investigación, el contacto con Epstein era tal que llegó a solicitarle dinero prestado al financista pedófilo convicto para la compra de un departamento.

Asimismo, se sospecha que a Jagland se le ofrecieron viajes y estancias de lujos en los apartamentos de Epstein en París y Nueva York.

Desde que comenzó la investigación judicial en su contra, el ex mandatario se limitó a declarar a la prensa: “Sólo tengo una cosa que decir: estoy contento de que se aclare el caso”.