El papa León XIV llamó a los medios a mostrar el sufrimiento del conflicto y no amplificar la “propaganda”

CIUDAD DEL VATICANO.– El papa León XIV instó este lunes a los periodistas a poner el foco en el sufrimiento que provocan las guerras y advirtió contra las coberturas informativas que corren el riesgo de derivar en propaganda al glorificar los conflictos o actuar como “un megáfono” que amplifica las voces de quienes detentan el poder.

En un encuentro con periodistas del noticiero televisivo italiano TG2, el pontífice lanzó un llamado directo a los reporteros para que “muestren el rostro de la guerra y la cuenten a través de los ojos de las víctimas, para no convertirla en un videojuego”.

El papa León XIV aparece en la ventana de su estudio con vista a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de marzo de 2026 Andrew Medichini� - AP�

“En las dramáticas circunstancias de la guerra, como las que estamos viviendo, la información debe cuidarse del riesgo de convertirse en propaganda”, dijo el papa norteamericano.

Los periodistas deben trabajar “verificando las noticias para no convertirse en un megáfono del poder”, añadió León.

El pontífice no mencionó el lunes ningún conflicto específico, pero en los últimos días ha intensificado sus llamados a poner fin a la guerra en expansión entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El domingo pidió un alto el fuego inmediato a lo que calificó como la “atroz violencia” del conflicto, en algunas de sus declaraciones más contundentes hasta el momento.

Postura contra la guerra

La advertencia de León contra representar la guerra como si fuera un videojuego retoma comentarios realizados a principios de este mes por un alto funcionario de la Iglesia en Estados Unidos, en el contexto de un rechazo generalizado de la institución eclesiástica contra la guerra en Irán.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, reprendió duramente a la Casa Blanca por publicar en redes sociales un video con imágenes de la guerra en Irán mezcladas con escenas de videojuegos y películas de acción. Cupich calificó el video de “repugnante”.

El papa León XIV en una visita pastoral a la parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” en Ponte Mammolo, durante el cuarto domingo de Cuaresma, en Roma, el 15 de marzo de 2026 FILIPPO MONTEFORTE� - AFP�

Por su parte, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, adivirtió que el argumento de Washington para llevar a cabo ataques preventivos corría el riesgo de prender fuego “a todo el mundo”.

El cardenal Robert McElroy, la máxima autoridad de la Iglesia en Washington, calificó la guerra como ni “moralmente legítima” ni “justa”.

El primer pronunciamiento del papa Leo XIV fue un llamado moderado a la paz, expresado con una cautela cuidadosamente calibrada que en gran medida ha reiterado desde entonces. Desde una ventana en lo alto de la Plaza de San Pedro, León no atribuyó culpas y, en cambio, expresó su deseo “sincero” de que la “diplomacia” recupere “su papel apropiado”.

El viernes, sin mencionar a nadie en particular, el pontífice se preguntó si los líderes cristianos que van a la guerra “¿tienen la humildad y el coraje de examinar seriamente su conciencia y acudir a la confesión?”.

Las declaraciones del Papa se dan horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, respaldara la amenaza del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, de revocar las licencias de transmisión por la cobertura informativa de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, calificando a los medios de comunicación de “corruptos y sumamente antipatrióticos” en una publicación de Truth Social.

Carr, en su publicación del sábado en X, advirtió que negaría o revocaría las licencias emitidas por el gobierno si las emisoras difunden lo que la agencia considera “noticias falsas”. Esta advertencia fue el último ataque del funcionario que, desde que se convirtió en presidente de la FCC al comienzo del segundo mandato de Trump, desempeña el papel de garante de los medios de comunicación

Agencia Reuters y diario The Washington Post