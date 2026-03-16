Israel avanza sobre el Líbano mientras prevé tres semanas más de guerra

TEL AVIV.– Israel afirmó este lunes que se prepara para al menos tres semanas más de guerra, mientras su Ejército bombardeaba durante la noche objetivos en distintos puntos de Irán y avanzaba durante el día hacia nuevas zonas del sur del Líbano, con el despliegue de tropas para intensificar su ofensiva contra Hezbollah, respaldado por el régimen islámico iraní

En una rueda de prensa, el vocero militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo a los periodistas que ya existen planes operativos detallados para la guerra con Irán durante las próximas tres semanas, además de otros planes que se extienden aún más en el tiempo.

Soldados del ejército de Israel se reúnen en la frontera con Líbano, en la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 16 de marzo de 2026 ODD ANDERSEN� - AFP�

“Queremos asegurarnos de que este régimen quede lo más debilitado posible y degradar todas sus capacidades, todas las partes y todos los brazos de su aparato de seguridad”, dijo Shoshani.

El Ejército israelí, que ha movilizado más de 110.000 reservistas, afirmó que todavía tiene miles de objetivos por atacar dentro de Irán.

Por otro lado, Shoshani dijo que los soldados israelíes en el Líbano estaban en “nuevas ubicaciones en las que nuestras tropas no operaban ayer”.

Describió las últimas operaciones terrestres como “limitadas y selectivas”, y evitó precisar hasta qué profundidad en territorio libanés avanzarían las tropas o si los soldados establecerían nuevas posiciones.

Tanques de combate principales Merkava del ejército de Israel maniobran a lo largo de la frontera con Líbano, vistos desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 15 de marzo de 2026 ODD ANDERSEN� - AFP�

El Ejército de Israel, que mantiene cinco posiciones ocupadas en el sur del Líbano desde el alto el fuego de noviembre de 2024 con Hezbollah, envió fuerzas adicionales al país después de que el grupo lanzara una andanada de cohetes el 2 de marzo, arrastrando al Líbano a una guerra regional en expansión.

Hezbollah afirmó que su ataque fue en represalia por la muerte del líder supremo de Irán el 28 de febrero, el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico. Israel respondió con una intensa campaña de bombardeos sobre el Líbano.

Más de 800 personas han muerto en el Líbano, y más de 800.000 han sido desplazadas de sus hogares, muchas de ellas en el sur del país y también en zonas cercanas a la capital, Beirut.

Avanzan las tropas israelíes

Durante el fin de semana, tropas israelíes rodearon la estratégica localidad libanesa de Khiyam, situada a unos 6 kilómetros al norte de la frontera con Israel, según dijeron a Reuters fuentes de seguridad libanesas.

Las fuerzas israelíes habían tomado de hecho el control de la ciudad y ahora avanzaban hacia el oeste, en dirección al río Litani, un movimiento que podría dejar amplias zonas del sur del Líbano bajo control israelí y aisladas del resto del país, añadieron las fuentes.

Columnas de humo se elevan tras bombardeos israelíes sobre la localidad de Khiam, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, vistas desde la cercana Marjayoun, el 16 de marzo de 2026 -� - AFP�

El Ejército israelí ha presentado la ofensiva terrestre –lanzada después del 2 de marzo– como una medida defensiva destinada a proteger al país de los ataques de Hezbollah, que, según afirma, han promediado al menos 100 cohetes y drones diarios.

Dos soldados israelíes han muerto en combate en el sur del Líbano durante la actual campaña.

Dos funcionarios israelíes señalaron el domingo que Israel y el Líbano podrían mantener conversaciones en los próximos días destinadas a lograr un alto el fuego duradero que incluya el desarme de Hezbollah.

Hombres inspeccionan el lugar de ataques aéreos israelíes ocurridos durante la noche en los suburbios del sur de Beirut, el 16 de marzo de 2026 -� - AFP�

Beirut había comenzado la semana pasada a formar una delegación para eventuales negociaciones, pero funcionarios libaneses dijeron a Reuters durante el fin de semana que aún no han recibido confirmación de que la reunión vaya a celebrarse.

Según el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, Hezbollah debía retirarse del sur del Líbano y el Ejército libanés debía asumir el control, a cambio de que Israel cesara sus bombardeos sobre el país.

Israel sostiene que el Líbano nunca cumplió su parte del acuerdo, y ha continuado realizando ataques aéreos casi diarios contra lo que describe como posiciones y arsenales de Hezbollah.

Ataques en toda la región

La agencia Mehr News Agency informó que cinco personas murieron y siete resultaron heridas en bombardeos nocturnos que alcanzaron la provincia de Markazi, en el centro de Irán. Según el medio, una zona residencial en las afueras de Arak fue atacada, al igual que un edificio residencial en el condado de Mahallat.

En la ciudad de Khomeyn, también en Markazi, una escuela de varones fue alcanzada, lo que provocó daños en el área circundante, aunque no se reportaron víctimas.

El lugar de ataques aéreos israelíes ocurridos durante la noche aparece fotografiado en los suburbios del sur de Beirut, el 16 de marzo de 2026 -� - AFP�

El Ejército israelí dijo el lunes que estaba llevando a cabo ataques aéreos contra Teherán, Shiraz y Tabriz, dirigidos contra lo que describió como infraestructura del “régimen terrorista iraní”.

En Israel, sirenas antiaéreas advirtieron sobre misiles iraníes lanzados contra el país.

La Guardia Revolucionaria del régimen iraní afirmó en un comunicado que Teherán había lanzado ataques contra zonas de Tel Aviv, incluidos centros de apoyo para reabastecimiento aéreo. También fueron atacadas la base aérea estadounidense Al Dhafra Air Base en Abu Dabi, la base naval de Estados Unidos en Bahréin y la Sheikh Isa Air Base en ese mismo país.

Los mercados energéticos sufrieron nuevas interrupciones cuando se suspendieron las operaciones de carga de petróleo tras un ataque con drones iraníes contra el puerto emiratí de Puerto de Fujairah.

Bomberos trabajan en el lugar de ataques aéreos israelíes durante la noche en los suburbios del sur de Beirut, el 16 de marzo de 2026 -� - AFP�

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubai, normalmente uno de los más transitados del mundo, fueron suspendidos durante varias horas tras un ataque con drones contra un depósito de combustible cercano, que provocó grandes columnas de humo negro. Las autoridades de Dubai informaron que el incendio fue contenido.

En Arabia Saudita, las fuerzas de defensa interceptaron 34 drones en su región oriental en una hora, según medios estatales. No se reportaron heridos en ninguno de los incidentes.

Agencias AFP y Reuters