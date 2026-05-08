Un fallo en Virginia le da una victoria clave a Trump en la guerra por los mapas electorales

WASHINGTON.- Cuando faltan menos de seis meses para las elecciones de medio término, cuyo resultado será crucial para el segundo tramo del gobierno de Donald Trump, la Corte Suprema del estado de Virginia invalidó este viernes un referéndum que podría haber otorgado a los demócratas cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una victoria para los republicanos en medio de la pulseada entre ambos partidos por la redistribución de distritos electorales.

El propio presidente calificó la decisión judicial como una “enorme victoria para el Partido Republicano, y Estados Unidos, en Virginia”, un fuerte revés para la oposición demócrata en su búsqueda por apuntalar las posibilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado en los comicios del 3 de noviembre próximo.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca Julia Demaree Nikhinson - AP

En su fallo, el alto tribunal de Virginia dictaminó que la Asamblea General violó la Constitución estatal al establecer la medida electoral aprobada en una enmienda el 21 de abril por una estrecha mayoría de votos. Con una decisión de cuatro votos contra tres, los jueces determinaron que la legislatura había sometido indebidamente el referéndum a los votantes, y declaró los resultados como “nulos y sin efecto”. Así, restableció el mapa electoral anterior a la consulta, adoptado en 2021.

En nombre de la mayoría del alto tribunal estatal, el juez Arthur Kelsey sostuvo que la legislatura sometió la enmienda constitucional “de una manera sin precedentes”.

“Esta violación socava irreparablemente la integridad del voto resultante en el referéndum y lo declara nulo y sin efecto”, escribió Kelsey.

“Los republicanos lograron una victoria que les ayuda a consolidar su ventaja en lo que se ha convertido en una partida de ajedrez de manipulación electoral política [conocida en Estados Unidos como gerrymandering] que abarca todo el país", analizó The New York Times.

La decisión del máximo tribunal de Virginia, además, significa un revés para los demócratas en su esfuerzo por contrarrestar la redistribución de distritos electorales impulsada por los republicanos en otros estados del país.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝟱.𝟬𝟴.𝟮𝟲 𝟭𝟬:𝟱𝟮 𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧

`



Huge win for the Republican Party, and America, in Virginia. The Virginia Supreme Court has just struck down the Democrats’ horrible gerrymander. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! President DONALD… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 8, 2026

En caso de haberse concretado, la redistribución de distritos en Virginia le hubiera otorgado a los demócratas la chance de ganar hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes, al reducir la representación republicana del estado a un solo distrito, señalaron los expertos.

La gobernadora de Virginia, la demócrata Abigail Spanberger, quien asumió en enero tras un resonante triunfo en noviembre pasado, se mostró “decepcionada” con el fallo, mientras que la Oficina del Fiscal General local sugirió que podría recurrir ante los tribunales federales, lo que potencialmente podría enviar el caso a la Corte Suprema norteamericana.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger. @GovernorVA

Los republicanos modificaron los límites de los distritos para obtener una ventaja que les permitiera arrebatar 14 escaños en seis estados, y podrían conseguir hasta cuatro más a medida que varios estados del sur de Estados Unidos proceden a rediseñar sus mapas tras un fallo favorable de la Corte Suprema.

El 29 de abril pasado, en un fallo que había sido evaluado como una victoria para los republicanos de cara a los comicios de medio término y futuros procesos, la Corte Suprema había debilitado una disposición clave de la Ley de Derecho al Voto al limitar la consideración de la raza en el trazado de los mapas electorales, en un fallo dividido sobre el estado de Luisiana.

Un votante emite su voto en un centro de votación ubicado en el Ayuntamiento de East Liverpool durante las elecciones primarias de Ohio JEFF SWENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El jueves, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, promulgó un nuevo mapa de distritos congresuales que fragmenta la ciudad de Memphis para dispersar a los votantes afroamericanos entre distritos vecinos, una medida destinada a eliminar el último escaño demócrata del estado en la Cámara de Representantes.

La decisión, que generó protestas en el Capitolio estatal, en Nashville, podría derivar en un cambio de manos del escaño en poder de los demócratas en las elecciones de noviembre. El nuevo mapa divide el condado de Shelby —donde se ubica Memphis, una importante ciudad de mayoría afroamericana— en tres distritos separados de tendencia republicana.

Protesters gathered in Nashville to oppose efforts by state Republicans to redraw congressional election maps pic.twitter.com/yenZ8CkNVp — Reuters (@Reuters) May 7, 2026

Además, la medida trazó el primer mapa electoral desde que la Corte debilitara la Ley de Derecho al Voto. Ese fallo ratificó la decisión de un tribunal inferior que bloqueaba un mapa electoral de Luisiana que habría otorgado al estado un segundo distrito congresional de mayoría afroamericana, al señalar que se regía en exceso por consideraciones raciales en violación de normas constitucionales de igualdad de protección ante la ley.

Tras el fallo en Virginia este viernes, el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Richard Hudson, afirmó que la medida constituía otra señal del impulso que lleva el Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato. “Estamos a la ofensiva y vamos a ganar”, afirmó en un comunicado.

“No es una buena noticia. Es un revés importante en nuestro intento de recuperar la Cámara de Representantes, aunque todavía podemos lograrlo”, señaló a la cadena CNN un alto funcionario demócrata, que prefirió el anonimato. “Pero la cuesta se acaba de poner un poco más empinada”, admitió.

Por su parte, la presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, Suzan DelBene, criticó a la mayoría del tribunal por una decisión que “hizo a un lado la voluntad de los votantes”.

“Votaron sí [en el referéndum] porque querían hacer frente a la toma de poder de Trump”, sostuvo Don Scott, presidente demócrata de la Cámara de Delegados de Virginia, al lamentar el fallo en Virginia.

En Estados Unidos, los distritos electorales se suelen rediseñar una por década, luego de la realización del censo, en virtud de reflejar los cambios demográficos. Sin embargo, la exigencia de Trump para que los estados gobernados por republicanos redibujen sus mapas electorales para ayudar a su partido a retener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato desató una batalla de escala nacional en torno a la redistribución de distritos.