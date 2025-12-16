Brasil: una réplica de la Estatua de la Libertad se derrumbó en medio de un temporal con vientos de más de 100 km/h

Una fuerte tormenta con ráfagas de viento que superaron los 100 km/h provocó el derrumbe de una réplica de la Estatua de la Libertad en la ciudad de Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre.

La estructura, instalada frente a una tienda de la cadena Havan, colapsó por completo como consecuencia del temporal, aunque no se reportaron personas heridas. Imágenes del hecho se viralizaron en redes sociales.

El episodio ocurrió en la tarde del lunes, en el marco del paso de un sistema meteorológico inestable que afectó a varias localidades. Según medios locales, los vientos intensos y persistentes generaron múltiples daños materiales en la región, entre ellos la caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico y bloqueos en rutas.

En Guaíba, una de las ciudades impactadas por el fenómeno, la réplica de la Estatua de la Libertad —de aproximadamente 24 metros de altura— no resistió la fuerza del viento y terminó desplomándose sobre el predio donde estaba emplazada. Tras el derrumbe, personal de la tienda procedió a acordonar de inmediato el área circundante con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar el acceso de peatones y vehículos.

Desde la empresa Havan emitieron un comunicado en el que confirmaron lo ocurrido y señalaron que la estructura cumplía con los estándares técnicos vigentes. Asimismo, informaron que los equipos de construcción comenzaron los trabajos necesarios para retirar los escombros y evaluar los daños ocasionados por el colapso de la estatua.

“Ayer por la tarde, 15 de diciembre, fuertes vientos de más de 100 km/h azotaron la ciudad de Guaíba, en Río Grande do Sul, y acabaron derribando la Estatua de la Libertad en nuestra megatienda”, detallaron.

“El incidente fue fuerte, visible e impactante”, reconoció luego la compañía en su mensaje, en el que también hizo referencia a la magnitud del temporal que afectó a la región. Y concluyó: “Nada de esto podrá arrebatarnos la fe, el coraje y la voluntad de seguir adelante. Quienes emprenden aprenden a caer, levantarse, reconstruir y mejorar. Los problemas no son señal de fracaso; son señal de que estamos en movimiento”.

Desde Defensa Civil advirtieron que el sistema meteorológico que atravesó el sur de Brasil podía seguir generando ráfagas intensas en zonas cercanas, con vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Ante este escenario, recomendaron extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante episodios de mal tiempo y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.