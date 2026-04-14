EE.UU. negocia con Irán un acuerdo para dilatar su programa nuclear

WASHINGTON.– Justo antes de que el vicepresidente JD Vance partiera de Islamabad en la madrugada del domingo, describió a Irán y a Estados Unidos como mundos aparte, principalmente en la cuestión de las garantías de que Irán nunca pueda construir un arma nuclear –“no solo ahora, no solo dentro de dos años, sino a largo plazo”.

Resulta que la idea de “largo plazo” del gobierno de Trump es de 20 años.

Un hombre hace la señal de la victoria mientras lleva una bandera iraní frente a un cartel antiestadounidense en Teherán Vahid Salemi - AP

A medida que el lunes se conocían más detalles de la visita de 21 horas de Vance a Pakistán, personas familiarizadas con las negociaciones dijeron que la posición norteamericana no era una prohibición permanente del enriquecimiento nuclear por parte de Irán. En cambio, Estados Unidos propuso una “suspensión” de 20 años de toda actividad nuclear. Eso permitiría a los iraníes sostener que no habían renunciado de manera permanente a su derecho, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, a producir su propio combustible nuclear.

En respuesta, Irán renovó una propuesta para suspender la actividad nuclear por hasta cinco años, según dos altos funcionarios iraníes y un funcionario estadounidense. Los iraníes habían hecho una propuesta muy similar en febrero durante una fallida ronda de negociaciones en Ginebra que convenció al presidente Trump de que era momento de ir a la guerra. Días después, ordenó el ataque contra Irán.

Negociaciones en Islamabad

Hay varios otros asuntos que pesan sobre las negociaciones, entre ellos restablecer el libre tránsito en el estrecho de Ormuz y poner fin al apoyo iraní a grupos aliados como Hamas y Hezbollah. Pero la negativa de Irán a abandonar sus ambiciones nucleares, desmantelar su enorme infraestructura atómica y sacar del país su reserva de combustible siempre ha sido el punto central de disputa.

Así, la revelación de que ahora ambas partes están discutiendo el plazo para suspender la actividad nuclear sugiere que podría haber margen para un acuerdo, y el lunes hubo indicios de que los negociadores podrían volver a reunirse en los próximos días. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que no se había confirmado ninguna reunión, pero que se estaba considerando otra ronda de negociaciones presenciales.

JD Vance habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán, en Islamabad Jacquelyn Martin - AP POOL

Pero para Trump y sus asesores también existe el riesgo de que cualquier acuerdo que surja se parezca al acuerdo nuclear de 2015, del que el presidente se retiró tres años después y al que calificó como un “acuerdo horrible y unilateral que nunca, jamás, debió haberse firmado”.

En el centro de la queja de Trump sobre el acuerdo de la era Obama, formalmente llamado el Plan de Acción Integral Conjunto (Joint Comprehensive Plan of Action), estaba que contenía “cláusulas de caducidad” (sunsets). Y así era: a los iraníes se les permitía gradualmente más actividad de enriquecimiento hasta 2030, cuando todas las restricciones desaparecerían. (Los compromisos de Irán en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear seguirían prohibiéndole construir una bomba).

Pero el acuerdo de Obama no implicaba una suspensión total de la actividad nuclear, lo que compraría al menos algunos años de actividad nuclear cero –más allá del mandato de Trump.

Un cartel sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cerca de la sede de las reuniones, en Islamabad, Pakistán Anjum Naveed - AP

“Si pudieran lograr que Irán suspenda incluso por unos pocos años, eso es superior a lo que obtuvimos” en el acuerdo anterior, dijo Rob Malley, quien integró el equipo negociador en 2015 durante el gobierno de Obama y luego encabezó un esfuerzo finalmente infructuoso durante el gobierno de Joe Biden para restablecer algún tipo de acuerdo.

De hecho, la historia de las interacciones de Estados Unidos con Irán está llena de intentos por ganar más tiempo. A veces eso ocurrió saboteando el programa, como hicieron Estados Unidos e Israel al usar ciberarmas para hacer que las centrifugadoras nucleares se autodestruyeran. Otras veces implicó sanciones y, en otros momentos, acuerdos diplomáticos.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, junto al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en Islamabad Agencia AFP - Pakistan Prime Minister's Office

Pero el resultado ha sido que a Irán le ha llevado más tiempo que a casi cualquier otro país que haya intentado seriamente construir una bomba –más que a Corea del Norte, la India, Pakistán o Israel, todos los cuales ahora poseen arsenales nucleares.

Máximo margen de maniobra

El estado actual de las negociaciones fue descrito por funcionarios y expertos que declinaron hablar públicamente debido a la sensibilidad de las conversaciones. Al igual que el gobierno de Obama, la Casa Blanca de Trump está intentando preservar el secreto de la sala de negociaciones para tener el máximo margen posible para cerrar un acuerdo. Y, al igual que en tiempos de Obama, está descubriendo que ambas partes recurren a filtraciones estratégicas.

Vance dijo el lunes por la noche que hubo “algunas buenas conversaciones” con Irán en Pakistán y que ahora la pelota está del lado de Teherán.

Un hombre maneja su moto con un cartel que muestra al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei y a su padre Ali Khamenei, en Teherán Vahid Salemi - AP

“La gran pregunta de aquí en adelante es si los iraníes tendrán suficiente flexibilidad”, dijo en Fox News el vicepresidente norteamericano.

Vance afirmó que Irán mostró cierta flexibilidad, pero “no se movió lo suficiente”. Sobre si habrá nuevas conversaciones, dijo que la pregunta sería “mejor planteársela a los iraníes”.

Mujeres se toman de las manos mientras sostienen banderas iraníes durante una manifestación en apoyo al gobierno en Teherán, Irán, el 13 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

En la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la secretaria de prensa, señaló que “el presidente Trump, el vicepresidente Vance y el equipo negociador han dejado muy claras las líneas rojas de Estados Unidos”.

“La desesperación de los iraníes por un acuerdo solo aumentará con el bloqueo naval altamente efectivo del presidente Trump ya en vigor”, dijo en un comunicado, “que está enviando petroleros hacia el gran y hermoso Golfo de América”.

La disputa por el uranio

Otro punto de fricción se centra en la exigencia estadounidense de que Irán retire del país los cerca de 440 kilogramos de uranio cercano al grado armamentístico, para garantizar que nunca pueda desviarse hacia un proyecto de bomba. Trump ha considerado enviar tropas terrestres a Isfahán para asegurar la mayor parte del uranio altamente enriquecido, que está almacenado a gran profundidad bajo tierra en lo que parecen grandes tanques de buceo.

Un edificio residencial alcanzado por bombardeos de Estados Unidos e Israel, en el sur de Teherán, Irán, el 14 de abril de 2026 - - AFP

Los iraníes han insistido en que el combustible debe permanecer dentro de Irán. Pero han ofrecido, como ya hicieron en Ginebra, diluirlo significativamente para que no pueda utilizarse para producir un arma nuclear.

Eso también ampliaría el plazo para una bomba. El riesgo, por supuesto, es que los iraníes seguirían teniendo posesión del combustible y en el futuro podrían volver a enriquecerlo hasta su estado actual de alrededor del 60% de pureza, apenas por debajo del 90% necesario para fabricar un arma.

El reclamo iraní

A medida que las conversaciones avanzan hacia su siguiente etapa, un aspecto a observar es si Irán recupera dinero que considera que se le adeudaba.

Un clérigo iraní habla con los medios frente a un edificio residencial alcanzado por bombardeos en el sur de Teherán, Irán, el 14 de abril de 2026 - - AFP

Trump se ha quejado durante años, y lo ha repetido en semanas recientes, de que el gobierno de Obama entregó a Irán “aviones llenos” de dinero en efectivo –una referencia a la devolución de 1400 millones de dólares en activos iraníes que habían estado congelados por Estados Unidos, más 300 millones en intereses acumulados. (Parte de ese dinero efectivamente fue transportado en pallets de efectivo a bordo de un avión, porque a los bancos occidentales se les prohibía hacer negocios con entidades iraníes).

Aún es pronto para saber cómo terminará esto, pero parte de las negociaciones actuales incluye la demanda iraní de que Occidente descongele aproximadamente 6000 millones de dólares provenientes de ventas de petróleo, que han permanecido retenidos en Qatar debido a sanciones que se remontan al primer mandato de Trump.