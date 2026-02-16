Caso Agostina Páez: un abogado aseguró que la presencia de la influencer en Brasil “puede ser un peligro para su vida”

Agostina Páez, la argentina acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro, continúa en Brasil bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica. Luis Miguel, presidente del colegio de abogados de Santiago del Estero, provincia de donde es oriunda la mujer, se refirió al caso en LN+.

“Lo que nosotros pedimos es la urgente liberación y el permiso de la justicia brasileña para que Agostina pueda retornar a Santiago del Estero“, aseveró Miguel.

Desde la óptica del letrado, “su presencia en Brasil puede ser un peligro para su vida y su integridad, además de que su detención fue desproporcionada“.

A la espera de un gesto

En su intercambio con LN+, el presidente del Colegio de Abogados de Santiago del Estero dijo: “Dejamos que la defensa y las autoridades naturales judiciales de Brasil realicen las medidas pertinentes“.

“Pero al mismo tiempo, también estamos esperando un gesto desde la Cancillería argentina, siempre mostrándonos predispuestos”, agregó.

Un proceso inesperado

Consultado sobre el obrar de la justicia brasileña, Miguel confesó: “Nosotros pensábamos que la cuestión procesal iba a ser mucho más sencilla de lo que resultó”.

“Con lo que está viviendo Agostina quedó claro que en Brasil tienen la costumbre de prolongar estas cuestiones”, sostuvo el abogado. “A partir de ahora, esperamos la sensibilidad de nuestras autoridades nacionales para que este tema se pueda resolver de una vez”, cerró Miguel.