Cambios de planes, un “toque de queda” y ganas de divertirse: los argentinos que viajaron a Río tras el operativo antinarco

RÍO DE JANEIRO (Enviado especial).– Viajes con amigos, despedidas de solteros, festejos de divorcios o, simplemente, unos días de descanso formaban parte de los itinerarios de los pasajeros del vuelo AR1268 de Aerolíneas Argentinas, que partió este miércoles desde Aeroparque con destino a la ciudad más turística de Brasil. Semanas o meses de planificación se vieron alterados por el miedo o las dudas después de la mayor operación policial en la historia de Río de Janeiro contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), que dejó al menos 119 muertos, y sembró el caos en la famosa Cidade Maravilhosa.

Aunque la alegría y el buen ánimo se respiraban a bordo del avión en el que también viajó LA NACION, los argentinos reconocieron haber sentido temor al ver las imágenes de decenas de cuerpos en el medio de una plaza, que recorrieron el mundo tras el megaoperativo del martes.

Juan Manuel Giles es uno de los integrantes de un grupo de amigos que decidió, hace seis meses, viajar a Río para celebrar el cambio de década. Todos con la misma remera negra que tenía escrito en letras blancas “40 años” en el frente, el contingente de hombres era fácilmente identificable.

“Nos juntamos todos los amigos que cumplimos en esta fecha y decidimos ir a Río a celebrarlo”, contó Giles a LA NACION.

En abril surgió la idea y, durante seis meses, organizaron todo para disfrutar de las playas y los atractivos de la ciudad maravillosa.

Ante la pregunta de qué sintieron el martes cuando se enteraron del megaoperativo ocurriendo en Río, la respuesta fue contundente: miedo. Sin embargo, cuando se les consultó si se les había cruzado por la cabeza suspender el viaje, Giles aseguró: “No, no, no. Tanto miedo no teníamos”.

¿Algún familiar les sugirió que no viajaran o intentó convencerlos de que no era seguro? El “vocero oficial” del grupo, que compartía mates con sus compañeros, respondió: “Sí, mi madre me planteó que no viniera. Le dije que ya teníamos todo organizado y que no íbamos a cancelar. Uno de los ocho que viajamos vive en España y ya había llegado a Río el lunes. Nos avisó que hoy [por ayer] ya estaba todo bien en la parte de Copacabana, Ipanema y lo que es la zona sur. Que ahí estaba todo bastante tranquilo, y es donde nos vamos a quedar”.

Sin embargo, reconoció que parte del itinerario, que se extiende hasta el domingo próximo, se modificó por el nuevo contexto: “Cancelamos una excursión en moto por las favelas, esa la vamos a dejar pasar. El resto del viaje es muy tranquilo. No es una despedida de soltero. Playa y demás”.

Otro de los pasajeros también reconoció que estaban atentos a las repercusiones del operativo antinarco, pero que sabían que el conflicto se desarrollaba en la zona norte de Río, en Barra de Tijuca y en las extensas favelas Complexo da Penha y Alemao.

En una recorrida nocturna por las playas de Copacabana, el miércoles por la noche, turistas y locales trataban de retomar el ritmo habitual de una ciudad pensada para el disfrute.

Vecinos trasladan decenas de cadáveres a una plaza de Penha tras la operación más sangrienta de la historia de Río GDA

Sin embargo, como si hubiese un “toque de queda” autoimpuesto, el movimiento, la música, los vasos con caipirinha dejaron de circular a las 23. Solamente algunos residentes permanecieron en bares hasta que terminó el partido en el que Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores frente al Fluminense.

Son los efectos residuales del miedo que engendró en residentes y turistas la “Operación Contención” lanzada por el gobierno de Río de Janeiro el martes contra el Comando Vermelho, que dejó más de 119 muertos -entre ellos, cuatro policías- y un centenar de detenidos, en medio de denuncias por un exceso de violencia y falta de transparencia sobre el operativo.