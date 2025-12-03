Insólito: un mapache entró a una licorería cerrada en EE.UU. y terminó borracho desmayado en el baño

ASHLAND, Virginia.– Lo que al principio pareció un robo nocturno en una licorería estadounidense del condado de Hanover en Virginia, terminó revelando a un insólito responsable: un mapache que, tras irrumpir en el local durante la madrugada del sábado, bebió grandes cantidades de alcohol y fue encontrado horas después completamente ebrio, desmayado en el baño entre el inodoro y un tacho de basura.

Un mapache irrumpió en una licorería de Virginia y bebió alcohol de los estantes

El incidente ocurrió en una tienda de bebidas que permanecía cerrada por el feriado del Día de Acción de Gracias, la semana pasada.

Al llegar el sábado por la mañana, los empleados encontraron botellas rotas, una placa del techo derrumbada y un charco de licor en el piso, especialmente en el sector donde se almacenaban whisky escocés y americano. La única imagen de la cámara de seguridad muestra una figura borrosa moviéndose entre los estantes, insuficiente para determinar cuanta bebida consumió el intruso.

La sorpresa mayor llegó cuando el personal descubrió al “bandido enmascarado” desplomado en el baño. Fue entonces cuando intervino la oficial de control animal Samantha Martin, quien describió al animal como un visitante tan caótico como cómico.

“A mí personalmente me gustan los mapaches. Son bichitos muy graciosos”, dijo. “Cayó desde el techo y entró en un alboroto total, se tomó todo”, agregó.

Martin trasladó al mapache al Refugio y Protección de Animales del Condado de Hanover para observar su estado, aunque admitió que el episodio generó risas durante el operativo. Tras unas horas de descanso y sin signos de lesiones —más allá de la posible resaca— el animal fue liberado sano y salvo en su hábitat natural.

“Esperamos que haya aprendido que entrar por la fuerza no es la solución”, ironizó la agencia en un comunicado.

Un vocero de la licorería informó que el mapache dañó 14 botellas de licor con un valor aproximado de 250 dólares. No se encontraron otros daños y la tienda reabrió tras la limpieza.

La tienda de Ashland agradeció en redes sociales el accionar del refugio local y bromeó sobre el “viaje sobrio a casa” que recibió su inesperado ladrón. Mientras tanto, el episodio se suma a la larga lista de interacciones extravagantes entre la fauna silvestre y los entornos urbanos.

El debate local

El caso reavivó, además, un debate local sobre la convivencia entre la fauna silvestre y los comercios que quedan vacíos durante los feriados. Funcionarios del condado señalaron que, en zonas semirrurales como Ashland, los techos falsos, depósitos y baños suelen convertirse en puntos de ingreso para pequeños animales que encuentran refugio o alimento. Aunque la mayoría de estos episodios pasan inadvertidos, algunos terminan en escenas tan insólitas como la de este mapache borracho, que rápidamente se volvió viral en redes sociales y motivó llamados a mejorar las medidas de prevención.

El mapache se acercó hasta la ventanilla de servicio y recibió una dona con glaseado blanco TikTok/samguptuppy

El caso llamó la atención por lo inusual, pero no es la primera vez que un mapache aparece en situaciones fuera de lugar. Según el Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia, estos animales son comunes en bosques, parques y entornos urbanos, y su adaptación a la vida cerca de los humanos se explica por su habilidad para sobrevivir gracias a desechos y restos de comida.

En Estados Unidos y otros países se han registrado episodios llamativos: desde un mapache hallado con una pipa de metanfetamina dentro de un auto en Ohio, hasta un cerdo salvaje en Australia que robó 18 cervezas y terminó peleando con una vaca, o un osezno en Turquía rescatado tras intoxicarse con “miel loca”, una variante con compuestos alucinógenos producida en la zona del mar Negro.

Agencia AP